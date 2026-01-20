हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: 1100 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का नेटवर्क बेनकाब, कंबोडिया से चलता था पूरा खेल

जोधपुर: 1100 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का नेटवर्क बेनकाब, कंबोडिया से चलता था पूरा खेल

Jodhpur News: जोधपुर पुलिस ने 1100 करोड़ के साइबर घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसके तार कंबोडिया और मलेशिया से जुड़े हैं. भारतीय सिम कार्ड से कंबोडिया में बैठकर भारतीयों को ठगा जा रहा था.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Jan 2026 10:42 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय साइबर माफिया का पर्दाफाश किया है जिसके तार कंबोडिया और मलेशिया से जुड़े हुए हैं. पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश (IPS) के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 1100 करोड़ रुपये के महा-घोटाले का खुलासा हुआ है. यह गिरोह भारतीय सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर सात समंदर पार कंबोडिया में बैठकर हजारों भारतीयों को इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के नाम पर चूना लगा रहा था.

जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे व्हाट्सएप नंबर तो भारतीय थे, लेकिन उनका संचालन कंबोडिया के कॉल सेंटरों से हो रहा था. Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) की मदद से जब 2.30 लाख सिमों का रिवर्स ट्रेल निकाला गया, तो पता चला कि करीब 36,000 भारतीय सिम कंबोडिया में रोमिंग पर एक्टिव थीं. इनमें से केवल 5,300 सिमों के जरिए ही 1100 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया जा चुका है.

'फिंगरप्रिंट' के नाम पर फर्जीवाड़ा और मलेशियाई कनेक्शन

पुलिस पूछताछ में गिरोह के काम करने के अनोखे तरीके का खुलासा हुआ. POS सिम एजेंट भोले-भाले ग्राहकों को "फिंगरप्रिंट सही नहीं आया" कहकर दोबारा बायोमेट्रिक करवाते थे. एक सिम ग्राहक को दी जाती थी और दूसरी फर्जी तरीके से एक्टिव कर गिरोह को बेच दी जाती थी. इन सिमों को मलेशियाई नागरिकों के माध्यम से कंबोडिया पहुँचाया जाता था. पुलिस ने इस मामले में YU MING CHIN और LOW DI KHEN समेत चार मलेशियाई नागरिकों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया है.

6 गिरफ्तार, 5000 सिम और व्हाट्सऐप होंगे ब्लॉक

जोधपुर पुलिस अब तक इस गिरोह के 6 मुख्य आरोपियों (सिम डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट) को गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि कंबोडिया में सक्रिय 5000 से अधिक फर्जी सिम और उनसे जुड़े व्हाट्सएप अकाउंट्स को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जा रहा है ताकि इस सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके.

SIT करेगी पूरे भारत में जांच

मामले की गंभीरता और इसके अंतरराज्यीय विस्तार को देखते हुए जोधपुर पुलिस ने एक विशेष SIT (Special Investigation Team) का गठन किया है. यह टीम देश के अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस ठगी के मास्टरमाइंड्स पर शिकंजा कसेगी. जोधपुर पुलिस की इस तकनीकी दक्षता ने अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश जारी किया है.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 20 Jan 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत में मौसम फिर ले सकता है करवट, कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट
भारत में मौसम फिर ले सकता है करवट, कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: SIR अभियान या टारगेटेड स्ट्राइक? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण |SIR Controversy
ChitraTripathi: निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए नितिन..सपा ने क्यों लगाया परिवारवाद का आरोप? | BJP
SIR Controversy: BLO पर वोट काटने का दबाव, वीडियो हुआ वायरल | Jaipur | Viral Video | ABP News
Salman Khan की ‘Battle of Galwan’ पर' विदेश मंत्रालय का बयान, China ने जताई थी आपत्ति
ChitraTripathi: परिवारवाद अभिशाप..फिर Nitin Nabin को क्यों चुना अध्यक्ष? | BJP President | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में मौसम फिर ले सकता है करवट, कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट
भारत में मौसम फिर ले सकता है करवट, कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
यूटिलिटी
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget