ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर में शादी के नाम पर लड़कियों की दलाली का खेल! दो गिरफ्तार

जोधपुर में शादी के नाम पर लड़कियों की दलाली का खेल! दो गिरफ्तार

जोधपुर में शादी के नाम पर तीन लाख में लड़कियों के सौदे का मामला सामने आया. मामले में पुलिस ने दो दलालों को गिरफ्तार किया. पंजाब से युवतियां लाने के कथित खेल का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमाया.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 08 Oct 2026 09:21 PM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर में शादी के नाम पर कथित तौर पर लड़कियों की दलाली का खेल सामने आने से सनसनी फैल गई है. आरोप है कि पंजाब से युवतियों को शादी करवाने के नाम पर तीन-तीन लाख रुपए तक में जोधपुर लाने का सौदा किया जा रहा था. इस कथित सौदे में रुपए गिनने का वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जोधपुर के एक कथित दलाल ने पंजाब के एक दलाल से संपर्क किया था. आरोप है कि दोनों के बीच शादी के लिए युवतियां उपलब्ध कराने को लेकर सौदा हुआ और प्रत्येक युवती के लिए करीब तीन लाख रुपए तक की रकम तय की गई. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
राजस्थान
सचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'
सचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'
राजस्थान
जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन
जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मामले में सामने आए कथित वीडियो में रुपए गिने जाने की बात कही जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि मामले में महामंदिर थाना पुलिस ने पहले कार्रवाई की थी. इसके बाद देवनगर थाना पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर दोनों दलालों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है.

अब पुलिस की जांच का फोकस सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं, पंजाब से युवतियों को जोधपुर तक कैसे लाया जाता था और शादी के नाम पर होने वाले इस कथित लेन-देन में किस-किस की भूमिका थी.

कब से चल रही थी यह गतिविधि

पुलिस यह भी खंगाल रही है कि यह गतिविधि कब से चल रही थी और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था. पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोंमिया के निर्देशन में जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है. फिलहाल पूछताछ और जांच जारी है. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही इस कथित नेटवर्क की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी.

कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
राजस्थान
सचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'
सचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'
राजस्थान
जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन
जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील में Gen-Z प्रोटेस्ट, हजारों की संख्या में सड़कों पर क्यों उतरे छात्र?
ब्राजील में Gen-Z प्रोटेस्ट, हजारों की संख्या में सड़कों पर क्यों उतरे छात्र?
बिहार
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
स्पोर्ट्स
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
इंडिया
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget