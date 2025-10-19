'हमारी ही सरकार है, हमारे ही आदमी को पीट रहे हो', जोधपुर पुलिस पर भड़के बीजेपी नेता

जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के एक थाने में पुलिस द्वारा युवकों को शांतिभंग की धारा में पकड़कर रातभर थाने में पीटने का मामला सामने आया है. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी ग्रामीण जिलाध्यक्ष त्रिभवनसिंह भाटी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार है और हमारे ही आदमी को लाकर आप लोग पीट रहे हो.

बेगुनाह युवकों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं

भाटी ने आरोप लगाया कि संबंधित युवकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, फिर भी उन्हें थाने में लाकर पूरी रात हिरासत में रखकर मारपीट की गई. उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो बीजेपी कभी भी उसका समर्थन नहीं करेगी, लेकिन बेगुनाहों के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग

इस मामले में जब मीडिया ने थानाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि “मामला मेरे संज्ञान में नहीं है.” वहीं, सिपाहियों की इस हरकत पर उच्चाधिकारियों के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला. बीजेपी ग्रामीण जिलाध्यक्ष भाटी ने कहा कि वे इस पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और डीजीपी के समक्ष उठाएंगे.

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर आम नागरिकों के साथ इस तरह की ज्यादती अस्वीकार्य है. इस बीच, भाटी का इस विषय पर बोलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं.