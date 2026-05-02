जोधपुर: पावटा अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नर्सिंग स्टूडेंट्स करते मिले इलाज, जांच के आदेश

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: पावटा अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नर्सिंग स्टूडेंट्स करते मिले इलाज, जांच के आदेश

Jodhpur News: पावटा अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नर्सिंग स्टूडेंट्स करते मिले इलाज, जांच के आदेश

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर के पावटा अस्पताल में नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा बिना डॉक्टर की निगरानी मरीजों का इलाज करते वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 02 May 2026 05:15 PM (IST)
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जोधपुर के पावटा स्थित सेटेलाइट जिला अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक गंभीर लापरवाही सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में नर्सिंग स्टूडेंट्स मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान वहां कोई डॉक्टर या अधिकृत स्टाफ मौजूद नहीं दिख रहा.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी नागरिक ने बनाया है, जिसने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है. आमजन का कहना है कि अगर अस्पताल में ही इस तरह की लापरवाही होगी तो मरीजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी.

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पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

जानकारी के अनुसार, यह कोई पहला मामला नहीं है. कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना सामने आई थी. तब अस्पताल प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए थे कि बिना डॉक्टर या अधिकृत स्टाफ की निगरानी के नर्सिंग स्टूडेंट्स मरीजों का इलाज नहीं करेंगे. लेकिन अब फिर से वही लापरवाही सामने आने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन सक्रिय हो गया है. पावटा जिला अस्पताल के अधीक्षक कुलबीर सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आते ही जांच शुरू कर दी गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी माना कि पहले भी ऐसे मामलों को रोकने के लिए नोटिस जारी किए गए थे.

मरीजों की सुरक्षा पर खतरा

इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल मरीजों की सुरक्षा को लेकर खड़ा कर दिया है. बिना अनुभव और बिना डॉक्टर की निगरानी के इलाज करना सीधे तौर पर मरीजों की जान को जोखिम में डाल सकता है. स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही बेहद गंभीर मानी जाती है.

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फिलहाल मामले में जांच जारी है, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि पहले आदेशों के बावजूद ऐसी गलती दोबारा कैसे हुई. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है और इस बात पर भी कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है. यह मामला स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था और जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसका जवाब मिलना जरूरी है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 02 May 2026 05:15 PM (IST)
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