जोधपुर पंचायत चुनाव: किसका पलड़ा रहेगा भारी? 196 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन

राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव-2026 को लेकर गांवों में सियासी माहौल गर्माने लगा है. गांव की सरकार बनाने के लिए भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) और निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है. मंगलवार (13 अक्टूबर) को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था. इस दौरान प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिला. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें चुनावी मुकाबले पर टिकी हैं.

जोधपुर जिले में नामांकन के आखिरी दिन कई जगहों पर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे. गांवों में चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कहीं टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार जीत की तैयारी में जुटे हैं, तो कहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ विरोध जता रहे हैं.

इस बार चुनाव में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं. ऐसे में कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है.

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जिला परिषद के लिए 154 प्रत्याशियों ने भरे 164 नामांकन

जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन के अंतिम दिन 154 अभ्यर्थियों ने कुल 164 नामांकन पत्र दाखिल किए. इसके साथ ही अब तक जिला परिषद सदस्य पद के लिए 196 प्रत्याशियों की ओर से कुल 208 नामांकन पत्र जमा किए जा चुके हैं.

नामांकन पत्रों की संख्या प्रत्याशियों की संख्या से अधिक होने के पीछे एक उम्मीदवार की ओर से एक से ज्यादा नामांकन दाखिल करना भी वजह हो सकती है. अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी मुकाबले की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होगी.

पंचायत समिति चुनाव में भी रही गहमागहमी

पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भी अंतिम दिन प्रत्याशियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में 133 अभ्यर्थियों ने कुल 139 नामांकन पत्र दाखिल किए. अब तक पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 301 अभ्यर्थियों की ओर से कुल 307 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं.

अंतिम दिन चांबा में 27 अभ्यर्थियों ने 28 नामांकन, शेरगढ़ में 16 ने 16, आगोलाई में 33 ने 35, सेखाला में 12 ने 12, बालेसर में 22 ने 23 और चामू में 23 अभ्यर्थियों ने 25 नामांकन पत्र दाखिल किए.

आगोलाई में सबसे ज्यादा नामांकन

अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पंचायत समिति आगोलाई में सबसे ज्यादा नामांकन सामने आए हैं. यहां 64 अभ्यर्थियों ने 66 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. चांबा में 55 अभ्यर्थियों ने 56, शेरगढ़ में 45 ने 45, सेखाला में 42 ने 42, बालेसर में 49 ने 50 और चामू में 46 अभ्यर्थियों ने 48 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि जिले की अलग-अलग पंचायत समितियों में चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सक्रियता बनी हुई है.

चुनाव में टिकट वितरण के बाद राजनीतिक दलों के भीतर भी हलचल बढ़ गई है. टिकट पाने वाले उम्मीदवार अब मतदाताओं तक पहुंचने और अपनी जीत की रणनीति बनाने में जुटेंगे. वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो कई सीटों पर मुकाबले के समीकरण बदल सकते हैं.

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अब चुनावी नतीजों पर रहेगी नजर

नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब गांवों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है. भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशी मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे. गांव की सरकार बनाने की इस लड़ाई में किस पार्टी को बढ़त मिलेगी और कहां निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारेंगे, इसका फैसला चुनावी नतीजों से होगा.