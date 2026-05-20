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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: जोधपुर में मंदिर भी सुरक्षित नहीं, शिवलिंग से चांदी का नाग चोरी, CCTV फुटेज में कैद वारदात

Jodhpur News: जोधपुर में मंदिर भी सुरक्षित नहीं, शिवलिंग से चांदी का नाग चोरी, CCTV फुटेज में कैद वारदात

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर में बढ़ती चोरी की वारदातों ने अब मंदिरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है. भोमेश्वर महादेव मंदिर से शिवलिंग पर विराजमान चांदी का नाग चुरा लिया गया.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 20 May 2026 03:47 PM (IST)
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राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं. हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब चोरों ने भगवान के घर (मंदिरों) को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है.

शहर के भीतरी इलाके में स्थित भोमेश्वर महादेव मंदिर से एक चोर ने शिवलिंग पर विराजमान चांदी का नाग पार कर दिया. इस पूरी वारदात का लाइव सीसीटीवी (CCTV) वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वारदात पर एक नजर

यह घटना जोधपुर शहर के चतानियों की गली, व्यासजी की पोल स्थित भोमेश्वर महादेव मंदिर की है. सामने आए सीसीटीवी फुटेज से यह साफ पता चलता है कि चोर किस कदर बेखौफ हैं. देर रात एक युवक मंदिर परिसर में दाखिल होता है और सबसे पहले आसपास का अच्छी तरह जायजा लेता है.

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जब उसे यकीन हो जाता है कि वहां कोई मौजूद नहीं है, तो वह सीधे शिवलिंग के पास पहुंचता है और महज कुछ ही सेकंड में शिवलिंग पर चढ़े चांदी के नाग को उतारकर वहां से रफूचक्कर हो जाता है. सुबह जब मंदिर के कपाट खुले, तो पुजारियों और श्रद्धालुओं को इस चोरी का पता चला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस गश्त पर उठे सवाल और लोगों में आक्रोश

शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं और अब धार्मिक स्थलों के भी असुरक्षित होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. आमजन का सीधा आरोप है कि शहर के भीतरी इलाकों में रात के समय पुलिस की गश्त पर्याप्त नहीं है. इसी लचर पुलिसिंग की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. स्थानीय श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और रात्रिकालीन गश्त को सख्त किया जाए.

पुलिस का एक्शन

मंदिर में चोरी की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. इसी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस प्रशासन का दावा है कि जल्द ही इस शातिर चोर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 20 May 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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