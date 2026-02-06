फेयरवेल की मस्ती या मौत को खुला न्योता? जोधपुर की सड़कों पर स्कूली छात्रों का खतरनाक स्टंट

राजस्थान, जोधपुर की मुख्य सड़कों पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने जिम्मेदारों की नींद उड़ा दी. निजी स्कूलों के छात्र फेयरवेल पार्टी के बाद मस्ती के नाम पर मुख्य चौराहों को स्टंट ज़ोन बनाते नजर आए. खुलेआम सड़कों पर स्टंट करते हुए वीडियो सामने आए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

स्कूल परिसर से लेकर पांचबत्ती स्थित पोलो ग्राउंड तक निकला यह काफिला शहर की व्यस्त सड़कों से होकर गुज़रा, जहां छात्रों ने बाइकों पर खतरनाक स्टंट, हूटिंग, तेज़ रफ्तार और लापरवाही भरा ड्राइविंग खुलेआम की. शहर के कई प्रमुख चौराहों पर यह नज़ारा आम लोगों के लिए डरावना बन गया. राहगीर, वाहन चालक और यहां तक कि स्कूली बच्चों की खुद की जान भी खतरे में पड़ती दिखी.

ट्रैफिक पुलिस की गैरमौजूदगी

चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कहीं भी ट्रैफिक पुलिस या प्रशासन की मौजूदगी नजर नहीं आई. शहर की सड़कों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं, लेकिन न चालान हुआ, न रोक-टोक. जिस उम्र में अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाई जानी चाहिए, उसी उम्र में इस तरह की बेलगाम आज़ादी किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकती है.

स्कूल और अभिभावकों की जवाबदेही

सवाल यह भी उठता है कि क्या स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की कोई जवाबदेही नहीं बनती? एक हादसा और बदल सकता था जश्न को मातम में. अब देखना यह होगा कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग कोई सख्त कदम उठाता है या फिर अगली घटना का इंतजार किया जाएगा.

मस्ती जरूरी है, मगर जान से बढ़कर नहीं. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसी फेयरवेल के नाम पर मस्ती भारी न पड़ जाए. यह घटना एक चेतावनी है कि युवाओं में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता की कमी है और प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता से काम करने की जरूरत है.