जोधपुर के सतलाना गांव से भगवाधारी साधुओं ने क्यों किया पलायन? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

जोधपुर जिले की लूणी पंचायत समिति का सतलाना गांव इन दिनों एक चौंकाने वाले घटनाक्रम को लेकर चर्चा में है. गांव के प्राचीन मंदिर में रह रहे भगवाधारी साधुओं ने गांव और मंदिर छोड़ दिया, लेकिन जाते-जाते उन्होंने जो किया, उसने पूरे इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं.



मंदिर छोड़ने से पहले साधुओं ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण उन्हें मंदिर और गांव छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं. साधुओं का कहना है कि उन्होंने कई बार ग्रामीणों से कहा कि वे आकर मंदिर की चाबियां ले लें, ताकि वे शांति से स्थान छोड़ सकें, लेकिन कोई भी चाबी लेने नहीं आया.

चौराहे पर रखीं मंदिर की चाबियां

आखिरकार आज साधु सतलाना गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे और वहीं वीडियो बनाकर मंदिर की सभी चाबियां सार्वजनिक रूप से रख दीं. इसके बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया. वीडियो में साधु भावुक नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि “हमें जबरन जाने को कहा जा रहा है, इसलिए हम मंदिर और गांव छोड़ रहे हैं.”

सबसे बड़ा सवाल- क्यों निकाले गए साधु?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि साधुओं को मंदिर छोड़ने के लिए किसने कहा? क्या इसके पीछे कोई विवाद, साजिश या स्थानीय राजनीति है? क्या मंदिर की संपत्ति या प्रबंधन को लेकर कोई तनाव चल रहा था? इन सवालों के जवाब अभी तक कोई भी खुलकर सामने नहीं आया है. न तो किसी ग्रामीण ने आधिकारिक बयान दिया है और न ही प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई है.

सोशल मीडिया पर उबाल

साधुओं का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस गांव में साधु-संत सुरक्षित नहीं, वहां धार्मिक परंपराओं का क्या होगा? वहीं कुछ लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.