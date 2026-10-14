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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: पंचायत चुनाव में कांग्रेस-RLP को झटका, प्रत्याशियों के नामांकन खारिज

जोधपुर: पंचायत चुनाव में कांग्रेस-RLP को झटका, प्रत्याशियों के नामांकन खारिज

प्रथम चरण के तहत जोधपुर जिले की छह पंचायत समितियों के 90 वार्डों के लिए भी नामांकन पत्रों की संवीक्षा की गई. संबंधित पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर रिटर्निंग अधिकारियों ने जांच प्रक्रिया शुरू की.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 14 Oct 2026 04:41 PM (IST)
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राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. जोधपुर जिले में प्रथम चरण के चुनाव के लिए बुधवार (14 अक्टूबर) को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा यानी स्क्रूटनी की गई. जिला परिषद के 43 वार्डों के लिए प्राप्त 208 नामांकन पत्रों में से 57 निरस्त कर दिए गए, जबकि 3 नामांकन क्लब किए जााने के बाद 60 नामांकन निरस्त हुए. जांच प्रक्रिया के बाद कुल 148 नामांकन वैध पाए गए.

जिला मुख्यालय पर जिला परिषद के नामांकन पत्रों की जांच सुबह 11 बजे रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में शुरू हुई. इस दौरान प्रत्याशियों की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच की गई. पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई.

कांग्रेस और RLP के प्रत्याशियों के नामांकन भी खारिज

अतिरिक्त जिला कलेक्टर जवाहर चौधरी ने बताया कि जांच के दौरान जिला परिषद के वार्ड संख्या 11, 13 व 27 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रत्याशियों तथा वार्ड संख्या 20 से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया गया है.

चौधरी के अनुसार, संबंधित प्रत्याशियों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक मामले लंबित हैं और इन मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं. नामांकन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रों में भी संबंधित मामलों का उल्लेख था. उन्होंने बताया कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत जांच के बाद इन नामांकन पत्रों को निरस्त किया गया.

RLP के एक अन्य प्रत्याशी का नामांकन भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण खारिज किया गया. संबंधित नामांकन में प्रस्तावकों का विवरण, जमानत राशि और आवश्यक घोषणाएं पूरी नहीं थीं.

छह पंचायत समितियों के 90 वार्डों में भी जांच

प्रथम चरण के तहत जोधपुर जिले की छह पंचायत समितियों के 90 वार्डों के लिए भी नामांकन पत्रों की संवीक्षा की गई. संबंधित पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर रिटर्निंग अधिकारियों ने सुबह 11 बजे से जांच प्रक्रिया शुरू की.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि ज्यादातर स्थानों पर स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वैध प्रत्याशियों की सूची प्राप्त होने के बाद इसे मीडिया के साथ साझा किया जाएगा.

चुनावी खर्च पर प्रशासन की नजर

पंचायती राज चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर भी प्रशासन नजर रखेगा. जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए प्रचार खर्च की सीमा निर्धारित है. निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब प्रत्याशियों की नजर वैध उम्मीदवारों की सूची और चुनावी मैदान में आगे की प्रक्रिया पर टिकी है. वहीं, नामांकन निरस्त होने से प्रभावित प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 04:41 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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