जोधपुर: महिलाओं की मामूली कहासुनी बनी हाईवोल्टेज ड्रामा, सड़क पर हुई जमकर हाथापाई

राजस्थान के जोधपुर जिले के कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र में एक मामूली कहासुनी ने अचानक बड़ा विवाद का रूप ले लिया और सड़क पर अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला. यह विवाद कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-4 में रहने वाली महिलाओं के बीच शुरू हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते महिलाएं सड़क पर ही एक-दूसरे से भिड़ गईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुरुआत में महिलाओं के बीच किसी छोटी बात को लेकर बहस हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्षों की महिलाएं आपा खो बैठीं और एक-दूसरे को धक्का देने लगीं, जिसके बाद यह झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया. महिलाएं सड़क पर ही एक-दूसरे के साथ हाथापाई करती हुई नजर आईं.

लोगों ने बीच-बचाव की जगह बनाया विवाद का वीडियो

सड़क पर अचानक हुए इस विवाद को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. हालांकि मौके पर मौजूद अधिकांश लोग बीच-बचाव करने के बजाय तमाशबीन बने रहे और मोबाइल फोन से वीडियो बनाते नजर आए. इस दौरान किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं एक-दूसरे को पकड़कर धक्का-मुक्की कर रही हैं और कुछ महिलाएं गुस्से में मारपीट भी करती नजर आ रही हैं.

पुलिस ने दोनों महिलाओं को समझाकर कराया मामला शांत

घटना की सूचना मिलते ही कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की. पुलिस ने दोनों पक्षों की महिलाओं को समझाकर मामला शांत कराया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद किस वजह से शुरू हुआ था. घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर एक मामूली विवाद कैसे अचानक इतना बढ़ गया कि सड़क पर खुले आम मारपीट की नौबत आ गई.