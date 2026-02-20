शादी-विवाह जैसे खुशियों के मौके पर हथियार लहराने और हवाई फायरिंग कर रुतबा झाड़ने का खतरनाक ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब ऐसे लोगों की जगह साफ है- सीधे जेल की सलाखों के पीछे.

ताजा मामला राजस्थान के जोधपुर जिले के तिंवरी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक शादी समारोह के दौरान एक युवक बंदूक के साथ डांस करता नजर आया. वायरल वीडियो में युवक म्यूजिक की धुन पर झूमते हुए पहले हथियार लहराता है और फिर बीच कार्यक्रम में ही हवाई फायर कर देता है. यह वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि किस तरह कुछ लोग समारोहों में अपना रुतबा दिखाने के चक्कर में कानून की परवाह नहीं करते.

वीडियो वायरल होते ही कार्रवाई

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई. लोगों ने इस घटना की जमकर निंदा की और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. वीडियो वायरल होने के बाद RPS अधिकारी नवनीत कौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए. पुलिस ने आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामले को दर्ज कर आरोपी शेरनाथ को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि उसके पास हथियार का लाइसेंस था या नहीं. अगर लाइसेंस था तो भी सार्वजनिक स्थान पर हवाई फायरिंग करना गंभीर अपराध है.

पुलिस की सख्त चेतावनी

पुलिस ने साफ कर दिया है कि शादी या किसी भी समारोह में हथियारों का प्रदर्शन और हवाई फायरिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने यह भी कहा कि अगर किसी के पास ऐसी घटनाओं की जानकारी या वीडियो है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

खतरनाक ट्रेंड पर लगाम जरूरी

यह कोई पहला मामला नहीं है. पिछले कुछ समय में देशभर से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से लोगों की मौत तक हो चुकी है. कई बार बेगुनाह मेहमान या आसपास के लोग इसका शिकार हो जाते हैं. खुशियों के मौके पर जरा सी लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती है.

समाज में जागरूकता जरूरी

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि समारोहों में कानून का पालन करें और हथियारों का दुरुपयोग न करें. समाज को भी इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि हथियार दिखाना या फायरिंग करना कोई शान या रुतबे की बात है. असली शान तो कानून का पालन करने में है. पुलिस की सख्ती के साथ-साथ समाज में भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.