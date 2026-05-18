खेड़ापा सुसाइड केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, जोधपुर एसपी ने कहा- हर एंगल से हो रही जांच

जोधपुर जिले के खेड़ापा थाना क्षेत्र में युवती की आत्महत्या मामले बड़ा एक्शन हुआ है. पुलिस ने इस मामले आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं जिले पुलिस अधीक्षक (एसपी) पीडी नित्या ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच जारी है. उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली और संभावित लापरवाही की भी अलग से जांच करवाई जा रही है.

एसपी पीडी नित्या ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीस मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली है. उस समय परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. 11 अप्रैल को मृतका की बहन ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन को कई वर्षों से कुछ लोग मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. शिकायत में यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे.

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मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल और तकनीकी विश्लेषण पर फोकस

पुलिस के अनुसार, शिकायत में सात से आठ लोगों के नाम सामने आए थे. इसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच सीओ भोपालगढ़ को सौंपी गई. पुलिस ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए और मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान करवाए. एसपी ने कहा कि मामला पुराना होने के कारण डीएनए और एफएसएल जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल और तकनीकी विश्लेषण पर विशेष फोकस किया जा रहा है.

न्याय न मिलने का आरोप लगाकर पीड़िता ने खाया था जहर

मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब 15 मई को पीड़िता पानी की टंकी पर चढ़ गई और न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया. प्रशासन और पुलिस टीम ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान उसने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया. बेहोशी की हालत में उसे नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

आत्महत्या कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

इसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर आत्महत्या के लिए उकसाने का नया मामला दर्ज किया गया. खेड़ापा थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 126 के तहत पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसपी ने बताया कि जिन लोगों की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध और महत्वपूर्ण लगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं.

पुलिस की भूमिका की भी जांच शुरू

इस मामले में पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवालों पर एसपी ने संबंधित चौकी अधिकारी को लाइन हाजिर किया है, साथ ही यह जांच भी शुरू कर दी गई है कि कहीं अनुसंधान में किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हुई. एसपी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसपी पीडी नित्या ने कहा कि सभी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष सामने लाया जाएगा.

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