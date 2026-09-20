गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: तेजस में उड़े जापानी एयर चीफ, जोधपुर में दिखी दोस्ती की नई उड़ान

जोधपुर: तेजस में उड़े जापानी एयर चीफ, जोधपुर में दिखी दोस्ती की नई उड़ान

जनरल ताकेहिरो मोरीता ने भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी. एयर चीफ मार्शल ने इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 20 Sep 2026 10:13 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और जापान के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास ‘वीर गार्जियन-2026’ जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और आपसी विश्वास की नई तस्वीर पेश कर रहा है. अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स (JASDF) के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ताकेहिरो मोरीता ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया.

जनरल ताकेहिरो मोरीता ने कहा कि भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच वर्षों से विश्वास, मित्रता और सहयोग लगातार मजबूत हुआ है. ‘वीर गार्जियन’ दोनों देशों के बीच दूसरा द्विपक्षीय लड़ाकू विमान अभ्यास है और इस बार पहली बार जापानी लड़ाकू विमानों की भारत में तैनाती हुई है. उन्होंने कहा कि 2018 में शुरू हुए द्विपक्षीय अभ्यासों के बाद दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को लगातार आगे बढ़ाया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
AIMIM के वारिस पठान पहुंचे अजमेर दरगाह, बोले- 'राजस्थान तो झांकी है UP अभी बाकी...'
AIMIM के वारिस पठान पहुंचे अजमेर दरगाह, बोले- 'राजस्थान तो झांकी है UP अभी बाकी...'
राजस्थान
'कान खोलकर सुन लो...', मिड डे मील के चावल में मिले कंकर को भड़के CJP के आशुतोष रांका
'कान खोलकर सुन लो...', मिड डे मील के चावल में मिले कंकर को भड़के CJP के आशुतोष रांका
राजस्थान
राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 5 साल बाद फिर शुरू, 2.18 लाख अभ्यर्थी मैदान में
राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 5 साल बाद फिर शुरू, 2.18 लाख अभ्यर्थी मैदान में
राजस्थान
उदयपुर के स्कूलों में पहुंचे आशुतोष रांका, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल
उदयपुर के स्कूलों में पहुंचे आशुतोष रांका, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल

AIMIM के वारिस पठान पहुंचे अजमेर दरगाह, बोले- 'राजस्थान तो झांकी है UP अभी बाकी...'

'दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का महत्व बढ़ा'

जनरल मोरीता ने कहा कि भारत और जापान मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं. बदलते रणनीतिक माहौल में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का महत्व बढ़ रहा है.  उन्होंने भारतीय वायुसेना को जापान का महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व से लेकर यूनिट स्तर तक आदान-प्रदान और संयुक्त गतिविधियों से दोनों सेनाओं के बीच समझ और विश्वास मजबूत हुआ है.

'वीर गार्जियन-2026' भारत-जापान के संबंधों की महत्वपूर्ण उपलब्धि

वहीं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने ‘वीर गार्जियन-2026’ को भारत-जापान संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.  उन्होंने कहा कि 2024 के ‘तरंग शक्ति’ अभ्यास के दौरान खराब मौसम के कारण जापानी लड़ाकू विमान भारत नहीं पहुंच सके थे, लेकिन इस बार जापानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय धरती से संचालन कर उस कमी को पूरा किया है.

जनरल ताकेहिरो मोरीता ने तेजस से भरी उड़ान

अभ्यास के दौरान सबसे खास क्षण तब आया, जब जनरल ताकेहिरो मोरीता ने भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी. एयर चीफ मार्शल ने इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया.  उन्होंने कहा कि तेजस के साथ भारत का रक्षा विमानन उद्योग, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन क्षमता भी आगे बढ़ रही है.  तेजस मार्क-2 और AMCA जैसे कार्यक्रम भारतीय रक्षा विमानन के लिए महत्वपूर्ण हैं.

भारत-जापान संबंधों के लिए ‘आपत्सु मित्रम्’

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने भारत-जापान संबंधों के लिए ‘आपत्सु मित्रम्’ और जापानी शब्द ‘किजुना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि साझा अनुभव, आपसी सम्मान और संयुक्त प्रशिक्षण से दोनों देशों की वायु सेनाओं के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं.  उन्होंने कहा कि ‘वीर गार्जियन-2026’ केवल सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी सीख, बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी और वायु योद्धाओं के बीच दोस्ती को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम है.

'कान खोलकर सुन लो...', मिड डे मील के चावल में मिले कंकर को भड़के CJP के आशुतोष रांका

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
AIMIM के वारिस पठान पहुंचे अजमेर दरगाह, बोले- 'राजस्थान तो झांकी है UP अभी बाकी...'
AIMIM के वारिस पठान पहुंचे अजमेर दरगाह, बोले- 'राजस्थान तो झांकी है UP अभी बाकी...'
राजस्थान
'कान खोलकर सुन लो...', मिड डे मील के चावल में मिले कंकर को भड़के CJP के आशुतोष रांका
'कान खोलकर सुन लो...', मिड डे मील के चावल में मिले कंकर को भड़के CJP के आशुतोष रांका
राजस्थान
राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 5 साल बाद फिर शुरू, 2.18 लाख अभ्यर्थी मैदान में
राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 5 साल बाद फिर शुरू, 2.18 लाख अभ्यर्थी मैदान में
राजस्थान
उदयपुर के स्कूलों में पहुंचे आशुतोष रांका, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल
उदयपुर के स्कूलों में पहुंचे आशुतोष रांका, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Middle East Conflict: Iran-Houthis पर America बड़ा हमला होने वाला है! | Donald Trump | Tehran
Romana Isar Khan: 'मां' पर मजाक..टूटी सियासी मर्यादा? | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress | Indore
Ukraine Attack on Russia: यूक्रेन ने दागे ताबड़तोड़ ड्रोन, मची भारी तबाही | Putin | Breaking News
Salman Khan ने Trollers को दिया जवाब, T-Shirt उतारी और Katrina Kaif के Body-Shaming पर की बात
Sunny Kaushal और Isabelle Kaif की Turkey Photos से फिर उठीं Dating Rumours, क्या है कनेक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
दिल्ली NCR
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
बॉलीवुड
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
न्यूज़
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
इंडिया
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
ऑटो
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget