ब्लास्टिंग से दहला जोधुपर का बुझावड़, स्कूल और मकानों में आई दरारें, जांच जारी

जोधपुर के बुझावड़ गांव में कथित अवैध माइनिंग और ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. रविवार को हुई तेज ब्लास्टिंग के बाद सरकारी स्कूल सहित कई मकानों में दरारें आने का मामला सामने आया है. धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए. ग्रामीणों का कहना है कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो. घरों की छतें हिलने लगीं और दीवारों में दरारें दिखाई देने लगीं.

ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र में लंबे समय से माइनिंग गतिविधियां चल रही हैं. रविवार को अवकाश के दिन ब्लास्टिंग किए जाने के बाद कई मकानों को नुकसान पहुंचा. लोगों का आरोप है कि उन्होंने तत्काल प्रशासन को सूचना दी, लेकिन शुरुआत में मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा.

'हम गरीब हैं बार-बार मरम्मत नहीं करवा सकते'

ग्रामीणों का कहना है कि वे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों से हैं. ऐसे में बार-बार मकानों की मरम्मत करवाना उनके लिए आसान नहीं है. हर बार ब्लास्टिंग के बाद मकानों की सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में होने वाली ब्लास्टिंग और माइनिंग गतिविधियों की प्रभावी निगरानी की मांग की है.

मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए. इसके बाद JDA और माइनिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंची. माइनिंग विभाग के एमई शांतिलाल भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर ब्लास्टिंग और माइनिंग गतिविधियों से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई.

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'बुझावड़ क्षेत्र में कुछ माइनिंग गतिविधियां वैध'

जांच के दौरान माइनिंग में उपयोग किए जा रहे दो ट्रैक्टर और एक JCB मशीन को कब्जे में लेकर गंगाना पुलिस चौकी भेजा गया. अधिकारियों के अनुसार, बुझावड़ क्षेत्र में कुछ माइनिंग गतिविधियां वैध हैं, जबकि कुछ गतिविधियों को लेकर अवैध होने की शिकायतें सामने आई हैं. ऐसे में जांच की जा रही है कि रविवार को ब्लास्टिंग कहां हुई, किसकी ओर से की गई और मकानों में आई दरारों के पीछे वास्तविक कारण क्या है.

जांच के बाद ही सब होगा साफ- अधिकारी

JDA और माइनिंग विभाग की संयुक्त जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा है कि यदि जांच में अवैध माइनिंग, नियमों के उल्लंघन या किसी की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

'माइनिंग गतिविधियों की हो निगरानी'

वहीं, ग्रामीणों की मांग है कि सिर्फ जांच तक मामला सीमित न रहे, बल्कि क्षेत्र में होने वाली ब्लास्टिंग और माइनिंग गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाए, ताकि भविष्य में किसी मकान या सरकारी भवन को नुकसान न पहुंचे.

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