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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: 70 साल के बुजुर्ग का बाइक पर खतरनाक स्टंट वायरल, तेज रफ्तार बाइक पर संतुलन बनाते दिखे

Jodhpur News: 70 साल के बुजुर्ग का बाइक पर खतरनाक स्टंट वायरल, तेज रफ्तार बाइक पर संतुलन बनाते दिखे

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर के फलोदी के खीचन गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग हनुमान दास जी महाराज उपाध्याय का बाइक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है. कुछ लोग उनकी जिंदादिली की प्रशंसा कर रहे हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 22 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी क्षेत्र के खीचन गांव से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में 70 वर्षीय बुजुर्ग तेज रफ्तार बाइक पर संतुलन बनाते हुए खतरनाक स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो को देखकर कोई बुजुर्ग की जिंदादिली की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बताकर कार्रवाई की मांग कर रहा है.

 वायरल वीडियो में हनुमान दास जी महाराज उपाध्याय की पहचान

वायरल वीडियो में नजर आ रहे बुजुर्ग की पहचान हनुमान दास जी महाराज उपाध्याय के रूप में बताई जा रही है. वीडियो में वे तेज रफ्तार बाइक पर बेखौफ होकर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं जिसे देखकर लोग हैरान हैं. 70 साल की उम्र में इस तरह का जोखिम भरा कदम उठाने की उनकी हिम्मत ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

  कुछ मांग रहे कार्रवाई - सोशल मीडिया पर बहस

स्थानीय लोगों के बीच यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ कुछ लोग बुजुर्ग के हौसले और जिंदादिली की तारीफ कर रहे हैं और उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे लापरवाही और जोखिम भरा कदम बता रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन करार देते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है. सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है.

 विशेषज्ञ बोले - किसी भी उम्र में खतरनाक

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के स्टंट किसी भी उम्र में खतरनाक हो सकते हैं लेकिन बुजुर्गों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है. शरीर की हड्डियां और रिफ्लेक्स उम्र के साथ कमजोर होते हैं जिससे किसी भी दुर्घटना में गंभीर चोट का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे मामलों में प्रशासन द्वारा सावधानी बरतने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई जा रही है. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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