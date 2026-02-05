जोधपुर: शादी के घर में 1 करोड़ रुपये की नकबजनी, जीजा-साला-ससुर निकले मास्टरमाइंड

राजस्थान, जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में हुई एक करोड़ रुपए से ज्यादा की सनसनीखेज नकबजनी का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस हाई-प्रोफाइल चोरी के पीछे कोई बाहरी गैंग नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार से जुड़े ही रिश्तेदार-जीजा, साला और ससुर निकले. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शत-प्रतिशत चोरी का माल बरामद कर लिया है.

पीड़ित भारत मेहता के घर शादी का माहौल था. इसी बीच आरोपियों ने भरोसे और रिश्ते का फायदा उठाते हुए वारदात की साजिश रची. मकान के मुख्य व पीछे के दरवाजों के ताले तोड़कर चोरों ने इत्मीनान से अलमारियां खंगाल डालीं. चोर घर से सोने के हार, कंगन, अंगूठियां, सेट, चांदी के बर्तन और करीब 12 लाख 40 हजार रुपए नकद ले उड़े. कुल मिलाकर चोरी की कीमत करीब एक करोड़ रुपए आंकी गई.

200 CCTV से टूटी साजिश

घटना के बाद पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल से लेकर संभावित रास्तों पर लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही. जांच में सामने आया कि आरोपी घटना से पहले उदयपुर से जोधपुर आए, होटल में ठहरे और मोटरसाइकिल से इलाके की रेकी की. वारदात के बाद वे वापस उदयपुर लौट गए और चोरी का माल आपस में बांट लिया.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने उदयपुर और बांसवाड़ा से तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. सख्ती से पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल किया, जिसके बाद सारा सोना-चांदी और नकदी बरामद कर ली गई. गिरफ्तार आरोपी रणदीप और दीपसिंह आपस में जीजा-साला हैं, जबकि तेजराज सिंह दोनों का ससुर है.

पुलिस की बड़ी सफलता

पुलिस ने न केवल इस केस का खुलासा किया, बल्कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल चोरी का एक अन्य मामला भी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. जोधपुर पुलिस की यह कार्रवाई रिश्तों की आड़ में अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश है—कानून से कोई भी ऊपर नहीं. यह मामला यह भी दर्शाता है कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक जांच पद्धतियों के मेल से किसी भी मामले को सुलझाया जा सकता है.