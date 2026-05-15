Jodhpur News: पीएम मोदी की अपील का असर, दूल्हा-दुल्हन बाइक पर पहुंचे पेट्रोल पंप

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. इसी बीच देश में ईंधन बचाने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील का असर भी दिख रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जरूरत पड़ने पर ही पेट्रोल-डीजल का उपयोग करने और ईंधन की बचत करने की अपील की थी. अब जोधपुर से सामने आया एक वीडियो इसी संदेश को नई पहचान देता नजर आ रहा है.

दरअसल, जोधपुर के एक पेट्रोल पंप पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक नए दूल्हा-दुल्हन शादी के बाद लग्जरी कार या बड़ी गाड़ियों के बजाय साधारण मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल भरवाने पहुंचे. दोनों को देखकर पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग भी चौंक गए.

नवविवाहित जोड़े ने ईंधन बचाने का दिया संदेश

आमतौर पर शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन परिवार के साथ मंदिर दर्शन या रिश्तेदारों के घर जाते नजर आते हैं, लेकिन इस जोड़े ने अलग अंदाज में लोगों को खास संदेश देने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि नवविवाहित जोड़े ने ईंधन बचाने और सादगी अपनाने का संदेश देने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया.

ईंधन बचाने के लिए दूल्हा-दुल्हन की सोच की तारीफ

नवविवाहित जोड़े के इस अनोखे पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जोड़कर देख रहे हैं और दूल्हा-दुल्हन की सोच की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अगर आम लोग भी जरूरत के मुताबिक ही ईंधन का उपयोग करें तो देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को फायदा मिल सकता है. जोधपुर का यह वीडियो अब केवल एक शादी की चर्चा नहीं, बल्कि 'ईंधन बचाओ' संदेश की मिसाल बनता जा रहा है.

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