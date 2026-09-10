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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर नगर निगम चुनाव: मतदान दलों की रवानगी, 729 बूथों पर होगी वोटिंग

जोधपुर नगर निगम चुनाव: मतदान दलों की रवानगी, 729 बूथों पर होगी वोटिंग

जोधपुर नगर निगम चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि मतदान की तैयारियों अंतिम चरण में पहुंच गई है औऱ सभी मतदान दल अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 10 Sep 2026 04:33 PM (IST)
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जोधपुर नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने मतदान दलों की रवानगी और मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सभी मतदान दल अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे. जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के 729 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी.

नगर निगम क्षेत्र में 7,12,168 मतदाता मताधिकार का करेंगे प्रयोग 

नगर निगम क्षेत्र में कुल 7 लाख 12 हजार 168 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. 100 वार्डों में कुल 385 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. कलेक्टर ने बताया कि मतदान दलों की निगरानी के लिए सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई है. मतदान शुरू होने से पहले सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल कराया जाएगा. इसके बाद सेक्टर अधिकारी और मोबाइल पुलिस दल लगातार अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.

उन्होंने कहा कि मतदान दलों को चुनाव प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है और यह उनका तीसरा प्रशिक्षण है. प्रशासन की ओर से स्वीप सहित विभिन्न जागरूकता अभियानों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए लगातार प्रेरित किया गया है. कलेक्टर आलोक रंजन ने जोधपुर की जनता से अपील की कि सभी मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें और घर से निकलकर नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अनिवार्य रूप से मतदान करें.

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मतदान केंद्रों पर छाया और व्हीलचेयर की व्यवस्था

मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई हैं. उनके सहयोग के लिए वॉलिंटियर भी लगाए गए हैं. इसके अलावा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए छाया की व्यवस्था भी की गई है.

कलेक्टर ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सुबह के समय कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग सकती हैं. ऐसे में भीड़ और कतार को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मतदान दलों की रवानगी के बाद अधिकारी स्वयं भी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. कहीं भी कोई कमी सामने आती है तो उसे तत्काल दूर किया जाएगा, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 04:33 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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