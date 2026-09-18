अशोक गहलोत के गढ़ में कांग्रेस को झटका, जोधपुर में BJP को बहुमत, 7 निर्दलीय आए साथ

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर्मभूमि जोधपुर में नगर निगम बोर्ड के गठन से पहले ही सियासी समीकरण बदल गए हैं. मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. 7 निर्दलीय पार्षद बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए हैं. इनके साथ आने के बाद नगर निगम में बीजेपी के पार्षदों की संख्या 52 हो गई है. बहुमत के लिए 51 पार्षदों का समर्थन जरूरी है. ऐसे में अब बीजेपी बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंच गई है.

जोधपुर नगर निगम चुनाव में शुरुआत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 44-44 पार्षद चुनाव जीते थे. इसके बाद एक वार्ड में दोबारा मतदान कराया गया. शुक्रवार को आए री-पोलिंग के नतीजे में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की. इसके साथ ही बीजेपी के पार्षदों की संख्या 45 हो गई.

जोधपुर में हाईकोर्ट की बिल्डिंग की खामियों का मामला, 8 आरोपियों को अंतरिम जमानत

इसके बाद 7 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया. बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों में वार्ड 5 से विशाल सांखला, वार्ड 19 से दिनेश शर्मा, वार्ड 20 से चेतन गहलोत, वार्ड 47 से मोहन राम चौधरी, वार्ड 48 से दुर्गा मेवाड़ा, वार्ड 76 से निर्मला नायक और वार्ड 81 से स्वरूप सिंह शामिल हैं.

भूपेंद्र सैनी की रणनीति से बदले समीकरण

निर्दलीय पार्षदों को बीजेपी के साथ लाने में पार्टी के प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी भूपेंद्र सैनी पिंटू की अहम भूमिका बताई जा रही है. बताया गया कि सैनी ने स्थानीय नेताओं और निर्दलीय पार्षदों के बीच बातचीत कर सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इस दौरान राज्य मंत्री ओमकार सिंह लखावत, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, नगर निगम चुनाव प्रभारी और पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल तथा सह प्रभारी किशोर सिंह भी मौजूद रहे.

मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ी चुनौती

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने कहा कि जोधपुर में बहुमत का इंतजाम कर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बड़ा तोहफा देने की कोशिश की है.

अशोक गहलोत के ‘2 करोड़’ वाले आरोप पर बेढम का पलटवार, बोले- ‘बेबुनियाद’

जोधपुर को अशोक गहलोत का राजनीतिक गढ़ माना जाता है. ऐसे में नगर निगम में भाजपा के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के बाद अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर सबकी नजर है. भाजपा के पास 52 पार्षदों का समर्थन होने से बोर्ड गठन को लेकर उसके पक्ष में बहुमत का आंकड़ा मौजूद है.