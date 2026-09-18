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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअशोक गहलोत के गढ़ में कांग्रेस को झटका, जोधपुर में BJP को बहुमत, 7 निर्दलीय आए साथ

अशोक गहलोत के गढ़ में कांग्रेस को झटका, जोधपुर में BJP को बहुमत, 7 निर्दलीय आए साथ

जोधपुर नगर निगम में मेयर चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है. 7 निर्दलीय पार्षदों के साथ आने के बाद बीजेपी के पार्षदों की संख्या 52 हो गई है, जबकि बहुमत के लिए 51 वोट जरूरी हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 18 Sep 2026 10:44 AM (IST)
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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर्मभूमि जोधपुर में नगर निगम बोर्ड के गठन से पहले ही सियासी समीकरण बदल गए हैं. मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. 7 निर्दलीय पार्षद बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए हैं. इनके साथ आने के बाद नगर निगम में बीजेपी के पार्षदों की संख्या 52 हो गई है. बहुमत के लिए 51 पार्षदों का समर्थन जरूरी है. ऐसे में अब बीजेपी बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंच गई है.

जोधपुर नगर निगम चुनाव में शुरुआत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 44-44 पार्षद चुनाव जीते थे. इसके बाद एक वार्ड में दोबारा मतदान कराया गया. शुक्रवार को आए री-पोलिंग के नतीजे में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की. इसके साथ ही बीजेपी के पार्षदों की संख्या 45 हो गई.

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इसके बाद 7 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया. बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों में वार्ड 5 से विशाल सांखला, वार्ड 19 से दिनेश शर्मा, वार्ड 20 से चेतन गहलोत, वार्ड 47 से मोहन राम चौधरी, वार्ड 48 से दुर्गा मेवाड़ा, वार्ड 76 से निर्मला नायक और वार्ड 81 से स्वरूप सिंह शामिल हैं.

भूपेंद्र सैनी की रणनीति से बदले समीकरण

निर्दलीय पार्षदों को बीजेपी के साथ लाने में पार्टी के प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी भूपेंद्र सैनी पिंटू की अहम भूमिका बताई जा रही है. बताया गया कि सैनी ने स्थानीय नेताओं और निर्दलीय पार्षदों के बीच बातचीत कर सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इस दौरान राज्य मंत्री ओमकार सिंह लखावत, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, नगर निगम चुनाव प्रभारी और पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल तथा सह प्रभारी किशोर सिंह भी मौजूद रहे.

मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ी चुनौती

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने कहा कि जोधपुर में बहुमत का इंतजाम कर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बड़ा तोहफा देने की कोशिश की है.

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जोधपुर को अशोक गहलोत का राजनीतिक गढ़ माना जाता है. ऐसे में नगर निगम में भाजपा के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के बाद अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर सबकी नजर है. भाजपा के पास 52 पार्षदों का समर्थन होने से बोर्ड गठन को लेकर उसके पक्ष में बहुमत का आंकड़ा मौजूद है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 18 Sep 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
BJP Jodhpur Municipal Corporation RAJASTHAN NEWS
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