जोधपुर: बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर गाड़ियों में लगाई आग, परिवार ने बताया जान पर खतरा

हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर गाड़ियों में लगाई आग, परिवार ने बताया जान पर खतरा

जोधपुर: बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर गाड़ियों में लगाई आग, परिवार ने बताया जान पर खतरा

Jodhpur News: जोधपुर के केरू गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी. पीड़ित परिवार ने आपसी रंजिश का आरोप लगाया है और पहले भी शिकायत दर्ज कराने की बात कही है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 22 Feb 2026 04:36 PM (IST)
राजस्थान के जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला राजीव गांधी थाना क्षेत्र के केरू गांव का है, जहां देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी. घटना के वक्त घर में परिवार के सदस्य मौजूद थे. पीड़ित परिवार सदस्यों का आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की.

घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बहुत प्रयास के बाद किसी तरह लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं.

 रंजिश में हुई वारदात, पहले भी दे चुके थे शिकायत

पीड़ित परिवार का कहना है कि यह वारदात आपसी रंजिश के चलते अंजाम दी गई है. परिवार के मुताबिक जिन लोगों पर शक है उनके खिलाफ पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. परिवार ने साफ कहा कि अगर समय रहते पुलिस ने कदम उठाया होता तो यह घटना टाली जा सकती थी. 

 जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने परिवार को ये आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेगी. पुलिस द्वारा फिलहाल आरोपियों  की तलाश जारी है.

 

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 22 Feb 2026 04:36 PM (IST)
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
