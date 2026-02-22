जोधपुर: बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर गाड़ियों में लगाई आग, परिवार ने बताया जान पर खतरा

राजस्थान के जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला राजीव गांधी थाना क्षेत्र के केरू गांव का है, जहां देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी. घटना के वक्त घर में परिवार के सदस्य मौजूद थे. पीड़ित परिवार सदस्यों का आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की.

घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बहुत प्रयास के बाद किसी तरह लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं.

रंजिश में हुई वारदात, पहले भी दे चुके थे शिकायत

पीड़ित परिवार का कहना है कि यह वारदात आपसी रंजिश के चलते अंजाम दी गई है. परिवार के मुताबिक जिन लोगों पर शक है उनके खिलाफ पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. परिवार ने साफ कहा कि अगर समय रहते पुलिस ने कदम उठाया होता तो यह घटना टाली जा सकती थी.

जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने परिवार को ये आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेगी. पुलिस द्वारा फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है.