हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर में ‘3 Idiots’ जैसा नजारा, स्कूटी पर मरीज को लेकर अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे परिजन

जोधपुर में ‘3 Idiots’ जैसा नजारा, स्कूटी पर मरीज को लेकर अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे परिजन

Rajasthan News: जोधपुर में एक शख्स ने सांस लेने में तकलीफ झेल रहे परिजन को स्कूटी पर बैठाकर सीधे मेडिकल इमरजेंसी पहुंचाया. ये इंसानियत के जज़्बे के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 13 Feb 2026 11:52 AM (IST)
राजस्थान के जोधपुर में इंसानियत और मजबूरी का एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों को फिल्म ‘3 Idiots’ का मशहूर सीन याद आ गया. यहां एक युवक अपने बीमार परिजन को एक्टिवा स्कूटी पर बैठाकर सीधे मेडिकल इमरजेंसी तक ले आया. बताया जा रहा है कि मरीज को सांस लेने में गंभीर तकलीफ थी और हालत तेजी से बिगड़ रही थी.

परिजनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि एंबुलेंस बुलाएं या खुद अस्पताल लेकर जाएं. समय कम था, इसलिए युवक ने इंतजार करने के बजाय तुरंत स्कूटी उठाई और अस्पताल की ओर निकल पड़ा.

इमरजेंसी गेट पर मचा हड़कंप

जब युवक मरीज को लेकर मेडिकल इमरजेंसी गेट पर पहुंचा, तो वहां मौजूद लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए. स्कूटी से सीधे मरीज को उतारकर अंदर ले जाने की कोशिश की गई. मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अस्पताल स्टाफ ने तुरंत स्थिति को संभाला.

सुरक्षा गार्ड ने पहले युवक को शांत किया, फिर स्ट्रेचर मंगवाया गया और मरीज को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बिना देरी इलाज शुरू कर दिया. राहत की बात यह रही कि मरीज को समय पर उपचार मिल सका.

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूज़र्स युवक के जज़्बे की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बात अपनों की जान की हो, तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है.

वहीं कुछ लोग स्वास्थ्य व्यवस्था और जागरूकता पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर लोगों को सही जानकारी और सुविधाएं समय पर मिलें, तो ऐसी नौबत न आए.

साहस या सिस्टम की कमी?

यह घटना एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है, क्या यह सिर्फ एक साहसी कदम था, या फिर सिस्टम की खामियों की ओर इशारा? फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि युवक ने हिम्मत दिखाई और मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाया. जोधपुर की यह घटना इंसानियत, जल्दबाज़ी और उम्मीद तीनों की कहानी एक साथ बयान करती है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 13 Feb 2026 11:52 AM (IST)
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
Embed widget