Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: 21 लाख फॉलोअर्स वाले ओमप्रकाश बिश्नोई सरपंच चुनाव हारे, मिले महज 33 वोट

जोधपुर: 21 लाख फॉलोअर्स वाले ओमप्रकाश बिश्नोई सरपंच चुनाव हारे, मिले महज 33 वोट

राजस्थान के जोधपुर जिले में ओमप्रकाश बिश्नोई ने सरपंच पद का चुनाव लड़ा था. करीब 1,600 मतदाताओं वाले गांव में उन्हें महज 33 वोट ही मिले. जबकि सोशल मीडिया पर उनके करीब 21 लाख फॉलोअर्स हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 27 Oct 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर होना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है. इसका उदाहरण जोधपुर जिले की ओसियां तहसील में सरपंच पद के चुनाव के नतीजे में देखने को मिला, जहां ज्योतिषी और चेहरा पढ़ने का दावा करने वाले लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं यूट्यूबर ओमप्रकाश बिश्नोई को डिजिटल मंचों पर 21 लाख से अधिक फॉलोअर होने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा.

बिश्नोई ने इंदों की ढाणी-द्वितीय ग्राम पंचायत में सरपंच पद का चुनाव लड़ा था. करीब 1,600 मतदाताओं वाले इस गांव में उन्हें महज 33 वोट मिले. ऑनलाइन लोकप्रियता और कड़े चुनावी मुकाबले की उम्मीदों के बीच उनकी हार को अप्रत्याशित माना जा रहा है. 

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी बिश्नोई की चुनावी हार

सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर बिश्नोई के 14 लाख से अधिक फॉलोअर, 'फेसबुक' पर दो लाख से ज्यादा फॉलोअर और 'यूट्यूब' पर करीब 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं. वह ज्योतिषी के साथ-साथ एक गोशाला के अध्यक्ष भी हैं. उनकी चुनावी हार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. कई लोगों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि भविष्य बताने और चेहरा पढ़ने का दावा करने वाले बिश्नोई अपने ही चुनावी भविष्य का अनुमान नहीं लगा सके.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता वोटों में बदलने की गारंटी नहीं!

स्थानीय चुनावों में सोशल मीडिया पर पसंद और टिप्पणियों के मुकाबले व्यक्तिगत संपर्क, गांव के मामलों में भागीदारी और लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ाव अधिक मायने रखता है. बिश्नोई का अनुभव ऑनलाइन लोकप्रियता और जमीनी स्तर पर स्वीकार्यता के बीच अंतर को रेखांकित करता है. इससे यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या डिजिटल मंचों पर लोकप्रियता को वास्तव में वोटों में बदला जा सकता है.

नतीजे घोषित होने के बाद बिश्नोई ने वोटर्स का जताया आभार

नतीजे घोषित होने के बाद बिश्नोई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर अपने पैतृक गांव के मतदाताओं का आभार जताया और उनके फैसले को स्वीकार किया. उन्होंने लिखा, “मेरी जन्मभूमि इंदों की ढाणी द्वितीय ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं का भरपूर समर्थन देने के लिए दिल से धन्यवाद. मेरे गांव के करीब 1,600 लोगों में से मेरे अपने परिवार के केवल 33 सदस्यों ने मेरे पक्ष में मतदान किया.

मेरा चुनाव कार्यालय पूरी तरह नशामुक्त रहा- ओमप्रकाश बिश्नोई

उन्होंने कहा आगे, “मैंने अपने गांव से सरपंच पद का चुनाव लड़ा. मेरा चुनाव कार्यालय पूरी तरह नशामुक्त रहा, यह भी मेरे लिए संतोष की बात है. हर कोई आपके साथ खड़े होने का दावा करता है, लेकिन ऐसे समय में ही पता चलता है कि कौन वास्तव में दिल से आपका समर्थन करता है. भगवान द्वारकाधीश आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें.”

हार पर उनकी संयमित प्रतिक्रिया और नशामुक्त चुनाव अभियान पर जोर देने की सोशल मीडिया पर सराहना हुई है. हालांकि, नतीजे ने चुनावी राजनीति में उतरने वाली डिजिटल मंचों पर लोकप्रिय हस्तियों के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ऑनलाइन लाखों फॉलोअर जमीनी स्तर पर मतदाताओं के भरोसे की जगह ले सकते हैं.

जयपुर के SMS अस्पताल में अब रोबोट कर रहा इलाज, इन मरीजों को मिल रहा फायदा

Published at : 27 Oct 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर के SMS अस्पताल में अब रोबोट कर रहा इलाज, इन मरीजों को मिल रहा फायदा
जयपुर के SMS अस्पताल में अब रोबोट कर रहा इलाज, इन मरीजों को मिल रहा फायदा
राजस्थान
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के OSD को दी धमकी, कांग्रेस के पूर्व MLA पर FIR
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के OSD को दी धमकी, कांग्रेस के पूर्व MLA पर FIR
राजस्थान
मंत्री-अफसरों की जंग में फंसे 72 करोड़, बच्चे टूटे बर्तनों में खाने को मजबूर
मंत्री-अफसरों की जंग में फंसे 72 करोड़, बच्चे टूटे बर्तनों में खाने को मजबूर
राजस्थान
जयपुर में RSS सरकार्यवाहक का बड़ा बयान, 'सेवा लेने वाले हाथ कल...'
जयपुर में RSS सरकार्यवाहक का बड़ा बयान, 'सेवा लेने वाले हाथ कल...'
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: तिरहुत शिक्षक ने नतीजे घोषित, किसकी जीत हुई? नीरज कुमार पर भी अपडेट
बिहार MLC रिजल्ट: तिरहुत शिक्षक ने नतीजे घोषित, किसकी जीत हुई? नीरज कुमार पर भी अपडेट
इंडिया
UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें
UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें
क्रिकेट
तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक
तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक
बॉलीवुड
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'? जानें- असल वजह
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'?
इंडिया
निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'
निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
ट्रेंडिंग
ये आपकी मेहनत है....कंपनी के CEO ने कर्मचारियों को तोहफे में दी Kia sonet
ये आपकी मेहनत है....कंपनी के CEO ने कर्मचारियों को तोहफे में दी Kia sonet
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget