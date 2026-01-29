जोधपुर में बीच सड़क से युवक का अपहरण, हथियारों के दम पर कार में ले भागे बदमाश, Video वायरल

राजस्थान के सूर्य नगरी जोधपुर में दिनदहाड़े अपहरण की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस प्रशासन और आम जनता को हिलाकर रख दिया है. शहर के व्यस्त इलाके में कुछ बदमाशों ने एक युवक को सड़क से उठाया और हथियारों के दम पर जबरदस्ती गाड़ी में डालकर फरार हो गए. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी सेंट्रल मंगलेश चुदावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के अनुसार, एक महाराष्ट्र पासिंग (MH नंबर) की सफेद बलेनो कार में कुछ युवक आए. उनके हाथों में धारदार हथियार थे. बदमाशों ने पलक झपकते ही वहां खड़े एक युवक को दबोचा और उसे गाड़ी में ठूंस दिया. वारदात इतनी तेजी से हुई कि जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, आरोपी तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर ओझल हो गए.

वायरल वीडियो से सुराग तलाश रही पुलिस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह युवक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन हथियारबंद बदमाशों ने उसे बेबस कर दिया. पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर गाड़ी के नंबर और आरोपियों के हुलिए की पहचान कर रही है. शहर के सभी मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

दिनदहाड़े और सरेराह हुई इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एसीपी मंगलेश चुदावत ने बताया, "पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. अभी तक युवक की पहचान और अपहरण के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. हमारी टीमें आरोपियों के पीछे लगी हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह आपसी रंजिश का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग शामिल है.