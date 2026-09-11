जोधपुर: रानीखेत एक्सप्रेस में 10 लाख के गहनों की चोरी, 2 महिला गिरफ्तार

जोधपुर रानीखेत एक्सप्रेस में सफर के दौरान महिला यात्री के बैग से करीब 70 ग्राम सोने के जेवर चोरी करने के मामले में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) जोधपुर ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों से चोरी किए गए सोने के जेवर भी बरामद कर लिए हैं. बरामद जेवरों की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है.

क्या है मामला?

पुलिस के अनुसार 3 सितंबर 2026 (गुरुवार) को प्रियंका राठौड़ ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. प्रियंका ने बताया कि वो मारवाड़ जंक्शन से ट्रेन संख्या 15014 रानीखेत एक्सप्रेस से जोधपुर आ रही थीं. यात्रा के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके हैंडबैग से सोने की रखड़ी, चार अंगूठियां, दो कानों की सादी बालियां, सिर पर पहनने की शक्करपारा डिजाइन की सिरपट्टी और गले का हार चोरी कर लिया. इन जेवरों का कुल वजन करीब 70 ग्राम था. इस पर जीआरपी थाना जोधपुर में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई.

विशेष टीम ने ऐसे पकड़ा

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जीआरपी थाना जोधपुर की विशेष टीम गठित की गई. टीम ने ट्रेनों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के साथ इस तरह की वारदात करने वाले अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला. तकनीकी जांच और अन्य माध्यमों से आरोपियों की पहचान की गई.

पुलिस ने मीराबेन पत्नी दीपकभाई देवीपूजक और मायाबेन पत्नी कुंदनभाई देवीपूजक को गिरफ्तार किया. दोनों उम्र करीब 39 वर्ष है और दोनों गुजरात जिले के भावनगर स्थित पालीताना के निवासी हैं. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया. आरोपियों की निशानदेही पर दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों से चोरी किए गए सोने के जेवर बरामद किए गए.

भीड़ का फायदा उठाकर करती थीं चोरी

पुलिस के अनुसार दोनों महिलाएं गुजरात के पालीताना क्षेत्र की रहने वाली हैं. इनके गांव की कई महिलाएं दिल्ली के नांगलोई, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में रहती हैं. आरोपी महिलाएं दो या दो से अधिक के समूह में अलग-अलग राज्यों में जाती थीं और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा भीड़भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं के बैग से जेवर और नकदी चोरी करती थीं.

पहले से दर्ज हैं कई मामले

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मीराबेन के खिलाफ दिल्ली के बुराड़ी, लाल किला और भजनपुरा थानों के अलावा जयपुर के चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ तथा जीआरपी जयपुर में चोरी के कुल सात मामले दर्ज हैं. दूसरी आरोपी मायाबेन के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. जीआरपी पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और पूर्व में की गई वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है.