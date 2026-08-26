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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानगजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर पलटवार, मनुस्मृति पर घेरा

गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर पलटवार, मनुस्मृति पर घेरा

जोधपुर में गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के मनुस्मृति बयान पर पलटवार किया. उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास को संदर्भ से हटकर पेश करने पर सवाल उठाए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Aug 2026 08:41 PM (IST)
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जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मनुस्मृति को लेकर दिए गए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, वेदों, पुराणों और उपनिषदों की कितनी जानकारी है, यह उनके बयान से साफ हो गया है.

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विषय पर उसके मूल संदर्भ और तत्कालीन परिस्थितियों को समझे बिना टिप्पणी करना गलत है. राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास और उसके संदर्भ को तोड़-मरोड़कर पेश करना निंदनीय है.

उन्होंने कहा कि पिछले करीब 200 वर्षों में भारत की सभ्यतागत चेतना और गौरवशाली इतिहास को कमजोर करने के सुनियोजित प्रयास हुए हैं. आज भी उसी मानसिकता के साथ देश को बांटने वाले बयान दिए जा रहे हैं.

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मातृशक्ति के सम्मान का दिया उदाहरण

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत ने हमेशा मातृशक्ति को सम्मान दिया है. मां सरस्वती, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की पूजा के साथ गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उदाहरण हमारी संस्कृति में मौजूद है. ऐसे समाज और उसकी परंपराओं पर इस तरह की टिप्पणी करना गलत और निंदनीय है.

जयपुर में नकली नोटों की बरामदगी के मामले पर शेखावत ने गहन जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि नोट कहां छपे, इनका स्रोत क्या है और सप्लायर कौन है. केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस से भी इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की.

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निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि भाजपा जोधपुर समेत राजस्थान के लगभग सभी निकायों में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के ढाई साल के कार्यों को देखते हुए जनता भाजपा के साथ खड़ी है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Aug 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Shekhawat RAJASTHAN NEWS
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