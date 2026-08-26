गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर पलटवार, मनुस्मृति पर घेरा

जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मनुस्मृति को लेकर दिए गए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, वेदों, पुराणों और उपनिषदों की कितनी जानकारी है, यह उनके बयान से साफ हो गया है.

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विषय पर उसके मूल संदर्भ और तत्कालीन परिस्थितियों को समझे बिना टिप्पणी करना गलत है. राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास और उसके संदर्भ को तोड़-मरोड़कर पेश करना निंदनीय है.

उन्होंने कहा कि पिछले करीब 200 वर्षों में भारत की सभ्यतागत चेतना और गौरवशाली इतिहास को कमजोर करने के सुनियोजित प्रयास हुए हैं. आज भी उसी मानसिकता के साथ देश को बांटने वाले बयान दिए जा रहे हैं.

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मातृशक्ति के सम्मान का दिया उदाहरण

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत ने हमेशा मातृशक्ति को सम्मान दिया है. मां सरस्वती, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की पूजा के साथ गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उदाहरण हमारी संस्कृति में मौजूद है. ऐसे समाज और उसकी परंपराओं पर इस तरह की टिप्पणी करना गलत और निंदनीय है.

जयपुर में नकली नोटों की बरामदगी के मामले पर शेखावत ने गहन जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि नोट कहां छपे, इनका स्रोत क्या है और सप्लायर कौन है. केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस से भी इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की.

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निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि भाजपा जोधपुर समेत राजस्थान के लगभग सभी निकायों में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के ढाई साल के कार्यों को देखते हुए जनता भाजपा के साथ खड़ी है.