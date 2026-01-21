जोधपुर: पैरों से गूंथी जा रही थी फीणी, वीडियो वायरल के बाद एक्शन, 200 किलो मिठाई की नष्ट

राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मिठाई प्रेमियों के होश उड़ा दिए हैं. सर्दियों के मौसम में बड़े चाव से खाई जाने वाली सफेद 'फीणी' को बनाने का जो तरीका कैमरे में कैद हुआ है, वह न केवल घिनौना है बल्कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी है. वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने भारी मात्रा में दूषित मिठाई को नष्ट करवाया है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फीणी बनाने के लिए मैदे को हाथों के बजाय पैरों से गूंथा जा रहा था. स्वच्छता के नियमों की धज्जियां उड़ाता यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. जोधपुर की फीणी देश-दुनिया में प्रसिद्ध है, ऐसे में इस तरह के वीडियो ने शहर के जायके और भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्वास्थ्य विभाग का छापा, 200 किलो फीणी नष्ट

वीडियो संज्ञान में आते ही सीएमएचओ (CMHO) डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई की. टीम ने 'बालाजी मिष्ठान भंडार' के कारखाने पर छापा मारा, जहाँ हाइजीन (स्वच्छता) के गंभीर उल्लंघन पाए गए.

'स्वच्छता से समझौता नहीं'

मौके पर तैयार करीब 200 किलो फीणी को तुरंत नष्ट करवाया गया. कान और कारखाने में मौजूद अन्य मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं. प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा किस्वच्छता से समझौता नहीं किया जा सकता है.

सीएमएचओ डॉ. शेखावत ने स्पष्ट किया है कि खाने-पीने की चीजों में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, “अस्वच्छ तरीके से खाद्य सामग्री बनाना या एक्सपायरी सामान बेचना अपराध है. विभाग ऐसी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है.” विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि यदि वे कहीं भी इस तरह की लापरवाही देखें, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें.

लाइसेंस रद्द करने की मांग

इस घटना के बाद जोधपुर के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है. सर्दियों में उपहार के तौर पर भेजी जाने वाली फीणी की बिक्री पर भी इसका असर दिख सकता है. स्थानीय लोगों की मांग है कि केवल सामान नष्ट करना काफी नहीं है, बल्कि ऐसे मिलावटखोरों और अस्वच्छ तरीके से काम करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जाने चाहिए.