हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: पैरों से गूंथी जा रही थी फीणी, वीडियो वायरल के बाद एक्शन, 200 किलो मिठाई की नष्ट

जोधपुर: पैरों से गूंथी जा रही थी फीणी, वीडियो वायरल के बाद एक्शन, 200 किलो मिठाई की नष्ट

Jodhpur Fini Shock: जोधपुर में सर्दियों की प्रसिद्ध मिठाई 'फीणी' बनाने का घिनौना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पैरों से आटा गूंथा जा रहा था. यह अस्वच्छ तरीका स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Jan 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मिठाई प्रेमियों के होश उड़ा दिए हैं. सर्दियों के मौसम में बड़े चाव से खाई जाने वाली सफेद 'फीणी' को बनाने का जो तरीका कैमरे में कैद हुआ है, वह न केवल घिनौना है बल्कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी है. वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने भारी मात्रा में दूषित मिठाई को नष्ट करवाया है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फीणी बनाने के लिए मैदे को हाथों के बजाय पैरों से गूंथा जा रहा था. स्वच्छता के नियमों की धज्जियां उड़ाता यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. जोधपुर की फीणी देश-दुनिया में प्रसिद्ध है, ऐसे में इस तरह के वीडियो ने शहर के जायके और भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्वास्थ्य विभाग का छापा, 200 किलो फीणी नष्ट

वीडियो संज्ञान में आते ही सीएमएचओ (CMHO) डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई की. टीम ने 'बालाजी मिष्ठान भंडार' के कारखाने पर छापा मारा, जहाँ हाइजीन (स्वच्छता) के गंभीर उल्लंघन पाए गए.

'स्वच्छता से समझौता नहीं'

मौके पर तैयार करीब 200 किलो फीणी को तुरंत नष्ट करवाया गया. कान और कारखाने में मौजूद अन्य मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं. प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा किस्वच्छता से समझौता नहीं किया जा सकता है.

सीएमएचओ डॉ. शेखावत ने स्पष्ट किया है कि खाने-पीने की चीजों में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, “अस्वच्छ तरीके से खाद्य सामग्री बनाना या एक्सपायरी सामान बेचना अपराध है. विभाग ऐसी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है.” विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि यदि वे कहीं भी इस तरह की लापरवाही देखें, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें.

लाइसेंस रद्द करने की मांग

इस घटना के बाद जोधपुर के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है. सर्दियों में उपहार के तौर पर भेजी जाने वाली फीणी की बिक्री पर भी इसका असर दिख सकता है. स्थानीय लोगों की मांग है कि केवल सामान नष्ट करना काफी नहीं है, बल्कि ऐसे मिलावटखोरों और अस्वच्छ तरीके से काम करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जाने चाहिए.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 21 Jan 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
Advertisement

वीडियोज

Noida Engineer Death: चश्मदीद ने क्यों बदला बयान? पुलिस ने बनाया दबाव! | Yuvraj Mehta
Bahraich में फिर गरजा बुलडोजर! नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माणों किया ध्वस्त | CM Yogi | UP | Breaking
Sambhal हिंसा के गुनहगारों की खैर नहीं! Shariq Satha के घर की कुर्की का LIVE वीडियो आया सामने
Chitra Tripathi: आर-पार की जंग, 'स्वामी- सिस्टम' में भिड़ंत | Shankaracharya Controversy
'Operation Sindoor' का बदला लेगा Masood Azhar, कब हो सकता है हमला? हाई अलर्ट भारत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
ले बेटा आके दुनिया में भी अगर...वायरल बॉय धूम के गाने पर सेना के जवानों ने बनाई मजेदार रील- वीडियो वायरल
ले बेटा आके दुनिया में भी अगर...वायरल बॉय धूम के गाने पर सेना के जवानों ने बनाई मजेदार रील
शिक्षा
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींडसा ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई? जानिए
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींडसा ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई? जानिए
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Embed widget