हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदिनदहाड़े ‘हाथी’ हुआ गायब! भारी-भरकम हाथी को ले जाने के लिए खूब करनी पड़ी मशक्कत

दिनदहाड़े ‘हाथी’ हुआ गायब! भारी-भरकम हाथी को ले जाने के लिए खूब करनी पड़ी मशक्कत

Jodhpur News: जोधपुर के सोजती गेट बाजार से दिनदहाड़े एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम के बाहर से 70 किलो का पीतल का हाथी चोरी हो गया. सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Feb 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जोधपुर शहर के अति व्यस्त सोजती गेट बाजार से दिनदहाड़े चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम के बाहर सजावट के लिए रखा गया पीतल का भारी-भरकम 'हाथी' अचानक गायब हो गया.

हैरानी की बात यह है कि करीब 70 किलो वजनी और 50 हजार रुपये की कीमत वाले इस हाथी को एक शातिर चोर ने पलक झपकते ही पार कर दिया. यह पूरी दुस्साहसिक करतूत वहां लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है.

CCTV में कैद हुई चोर की चालाकी

जानकारी के अनुसार, यह घटना सोजती गेट स्थित 'गणेश हैंडीक्राफ्ट्स' शोरूम की है. शोरूम के मालिक महेश ने बताया कि शुक्रवार शाम बाजार में अच्छी-खासी चहल-पहल थी. इसी दौरान एक युवक शोरूम के पास पहुंचा. सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी पहले कुछ देर तक आसपास की गतिविधियों की रेकी करता है और इधर-उधर नजर दौड़ाता है. मौका मिलते ही वह बाहर रखा पीतल का भारी हाथी उठाता है और तेज कदमों से वहां से रफूचक्कर हो जाता है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

हाथी इतना भारी होने के बावजूद चोर ने इतनी सफाई से उसे उठाया कि आसपास मौजूद किसी भी शख्स को इसकी भनक तक नहीं लगी. कुछ देर बाद जब शोरूम के स्टाफ की नजर बाहर पड़ी, तो हाथी गायब था. जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब जाकर चोरी का यह पूरा दृश्य सामने आया. इस घटना के बाद बाजार के व्यापारियों में काफी रोष है.

उनका कहना है कि अगर दिनदहाड़े मुख्य बाजार के बीचोंबीच से इतनी बड़ी और भारी वस्तु चोरी हो सकती है, तो इलाके की पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना लाजिमी है. पूरे क्षेत्र में यही चर्चा है कि आखिर इतना भारी हाथी चोर ले कैसे गया?

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

फिलहाल शोरूम मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और उसकी तलाश में सरगर्मी से जुट गई है. अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस शातिर चोर को पकड़ पाती है और यह ‘पीतल का हाथी’ कब अपने असली ठिकाने पर लौट पाता है.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
दिनदहाड़े ‘हाथी’ हुआ गायब! भारी-भरकम हाथी को ले जाने के लिए खूब करनी पड़ी मशक्कत
दिनदहाड़े ‘हाथी’ हुआ गायब! भारी-भरकम हाथी को ले जाने के लिए खूब करनी पड़ी मशक्कत
राजस्थान
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की बहस पर बवाल, सदन दो बार स्थगित
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की बहस पर बवाल, सदन दो बार स्थगित
राजस्थान
राजस्थान में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 31 लाख से ज्यादा वोटर घटे
राजस्थान में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 31 लाख से ज्यादा वोटर घटे
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, CCS को भेजा जाएगा नोट, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
बिहार
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में...'
क्रिकेट
PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें
आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
50%, 25%, 18% या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? समझें
50, 25, 18 या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप?
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
हेल्थ
इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर को कैसे करें कंट्रोल? जानिए 3 आसान लाइफस्टाइल बदलाव
इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर को कैसे करें कंट्रोल? जानिए 3 आसान लाइफस्टाइल बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget