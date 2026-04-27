जोधपुर में सरेराह प्रिंसिपल की पिटाई, युवक ने उड़ाई कानून की धज्जियां, आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर की सड़कों पर एक युवक ने गुंडागर्दी का प्रदर्शन कर जिले की पुलिस और कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाया है, आरोपी ने दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की स्कूटी में लात मारकर गुंडागर्दी का नंगा नाच किया है. युवक की हरकतों को देखकर थोड़ी देर हर कोई यह सोचने पर मजबूर था कि मानों युवक ने पुलिस और कानून को अपनी जेब में रखा है. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी घटना का वीडियो सामने आया है.

दरअसल, नांदड़ी इलाके में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शिवराम (52) अपने काम से जा रहे थे. श्रीराम कॉलोनी, सारण नगर के पास जैसे ही उन्होंने स्कूटी रोकी, पीछे से आए युवक ने अचानक स्कूटी पर लात मार दी. मामूली सी बात पर शुरू हुआ विवाद कुछ ही सेकंड में हिंसा में बदल गया.

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बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों को बकी गालियां

आरोपी युवक मोहित (24) गुस्से में इतना बेकाबू हो गया कि उसने प्रिंसिपल पर ताबड़तोड़ मुक्के व लाते बरसानी शुरू कर दिए. शिक्षक के पेट पर लात मारी, गला दबाने की कोशिश की और जमीन पर पटककर बेरहमी से गला दबाते हुए पीटता रहा. हैरानी की बात यह रही कि बीच-बचाव करने आए लोगों को भी उसने धमकाया और गालियां दीं.

गुस्सा आ गया था इसलिए की पिटाई- आरोपी

इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी हिंसा कैसे? वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने सिर्फ इतना कहा— “गुस्सा आ गया था…”अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी है.

घटना ने अपने पीछे छोड़े सवाल

क्या अब बुजुर्ग आम आदमी हो या शिक्षकों की भी सड़कों पर सुरक्षा नहीं बची? या फिर समाज में बढ़ता गुस्सा अब खतरनाक रूप ले चुका है? जोधपुर की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि चेतावनी है— गुस्सा अगर काबू में न हो, तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है.

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