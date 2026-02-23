जोधपुर: लव जिहाद के नाम पर विधवा से ठगी, महिला पुलिसकर्मी से बस में छेड़छाड़, 3 गिरफ्तार

राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में इन दिनों 'लव जिहाद', ठगी और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों ने पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठनों की चिंता बढ़ा दी है. हाल ही में एक विधवा महिला को प्रेम जाल में फंसाकर ठगने और एक महिला पुलिस अधिकारी से भरी बस में छेड़छाड़ के दो अलग-अलग सनसनीखेज मामले सामने आए हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल ने इन घटनाओं पर कड़ी आपत्ति जताई है. बजरंग दल के प्रांत प्रमुख विक्रम परिहार ने आरोप लगाया है कि पूरे राजस्थान और विशेषकर जोधपुर में सोची-समझी साजिश के तहत हिंदू बेटियों को धार्मिक पहचान छिपाकर और शादी का झांसा देकर फंसाया जा रहा है. उनसे जेवरात व रुपयों की ठगी की जा रही है. उन्होंने समाज और परिजनों से आगे आकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक होने की अपील की है.

विधवा को शादी का झांसा, अश्लील वीडियो की दी धमकी

पुलिस के अनुसार, एक विधवा महिला ने शिकायत दी है कि सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती सलमान नामक युवक से हुई थी. सलमान ने खुद को उसका 'भाई' बताकर उसकी मुलाकात इमरान से करवाई. इमरान ने शादी का झांसा देकर कई महीनों तक महिला का शारीरिक शोषण किया और दोनों ने मिलकर उसके सोने के जेवर हड़प लिए. जब पीड़िता ने जेवर वापस मांगे, तो आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. पुलिस ने शिकायत मिलते ही सलमान और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है.

महिला पुलिस अधिकारी से बस में छेड़छाड़

एक अन्य मामले में, अपने परिवार के साथ बस में सफर कर रही एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ एक युवक ने अश्लील हरकतें कीं और फब्तियां कसीं. महिला अधिकारी ने निडरता दिखाते हुए तुरंत बस रुकवाई और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पकड़े गए आरोपी की पहचान बशीर उर्फ सूरज के रूप में हुई है. इस घटना पर आईपीएस अधिकारी प्रेम धंधे ने सख्त लहजे में सोशल मीडिया पर लिखा कि "ऐसी गंदी सोच और गंदे इशारे करने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे ही है."

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों पर लगाम कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और महिलाओं से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें.