जोधपुर: पूर्व आयकर आयुक्त को रिश्वतखोरी के मामले में 4 साल की सजा, क्या है पूरा केस?

जोधपुर में भ्रष्टाचार के एक चर्चित मामले में शुक्रवार (26 सितंबर) को सीबीआई विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को चार-चार साल की सजा सुनाई. दोनों अधिकारियों पर व्यापारी से लाखों रुपये की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप साबित हुआ.

यह मामला वर्ष 2015 का है. उस समय आयकर विभाग में पदस्थ अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को सीबीआई ने एक व्यापारी से एसेसमेंट करने को लेकर 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. लाखों रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद जब सीबीआई ने पूछताछ की, तो मामले में तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा की संलिप्तता भी सामने आई.

चौंकाने वाले तथ्य आए सामने

सीबीआई ने जांच में पाया कि पवन कुमार शर्मा पूरे रैकेट का संचालन कर रहे थे और विभागीय स्तर पर रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे थे. उस दौरान की गई छापेमारी और जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसने पूरे आयकर विभाग में सनसनी फैला दी थी.

सीबीआई का पक्ष

सीबीआई के अधिवक्ता भगवान एस. भंवरिया ने बताया कि अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है. एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

भ्रष्टाचार पर बड़ा संदेश

इस फैसले ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं हैं. अगर वे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें भी कठोर सजा भुगतनी होगी. इस फैसले के बाद से आमजन और व्यापारी वर्ग में चर्चा है कि आखिर जिन अधिकारियों पर कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी थी, वही रिश्वतखोरी के जाल में फंस गए. यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.