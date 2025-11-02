राजस्थान के जोधपुर में रविवार (2 नवंबर) को एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. हादसा जोधपुर जिले के फलोदी उपखंड के मतोड़ा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. बस में सवार यात्री जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र से बीकानेर जिले के कोलायत दर्शन कर लौट रहे थे.

बस कोलायत से लौटते हुए जोधपुर की ओर आ रही थी. मतोड़ा के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर को बस चालक देख नहीं पाया और तेज रफ्तार में बस ट्रेलर में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

18 लोगों की मौत

मतोड़ा थानाधिकारी अमानाराम ने पुष्टि की है कि हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है. 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. मृतकों में अधिकांश जोधपुर जिले के सूरसागर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

घटनास्थल पर मचा हाहाकार

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंचीं. जेसीबी मशीनों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. घायलों को फलोदी अस्पताल और गंभीर लोगों को जोधपुर भेजा गया.

प्रशासनिक अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

वहीं घटना की सूचना मिलते ही जोधपुर जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. पुलिस ने ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया बताया जा रहा है.