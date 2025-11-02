हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर में बड़ा सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरा टेंपो ट्रैवलर ट्रेलर में घुसा, 18 की मौत, कई घायल

जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरा टेंपो ट्रैवलर ट्रेलर में घुसा, 18 की मौत, कई घायल

Jodhpur Bus Accident: बस कोलायत से लौटते हुए जोधपुर की ओर आ रही थी. तब ही मतोड़ा के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर को बस ड्राइवर देख नहीं पाया और तेज रफ्तार में बस ट्रेलर में जा घुसी.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Nov 2025 08:59 PM (IST)
राजस्थान के जोधपुर में रविवार (2 नवंबर) को एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. हादसा जोधपुर जिले के फलोदी उपखंड के मतोड़ा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. बस में सवार यात्री जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र से बीकानेर जिले के कोलायत दर्शन कर लौट रहे थे.

बस कोलायत से लौटते हुए जोधपुर की ओर आ रही थी. मतोड़ा के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर को बस चालक देख नहीं पाया और तेज रफ्तार में बस ट्रेलर में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

18 लोगों की मौत

मतोड़ा थानाधिकारी अमानाराम ने पुष्टि की है कि हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है. 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. मृतकों में अधिकांश जोधपुर जिले के सूरसागर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

घटनास्थल पर मचा हाहाकार

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंचीं. जेसीबी मशीनों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. घायलों को फलोदी अस्पताल और गंभीर लोगों को जोधपुर भेजा गया.

प्रशासनिक अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

वहीं घटना की सूचना मिलते ही जोधपुर जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. पुलिस ने ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया बताया जा रहा है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 02 Nov 2025 08:53 PM (IST)
Jodhpur Accident Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
