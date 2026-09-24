जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल

राजस्थान के जोधपुर जिले की बालेसर नगर पालिका से सामने आए एक वीडियो ने महिला आरक्षण और महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है. यहां नवनिर्वाचित बीजेपी पालिका अध्यक्ष निरमा सांखला के कार्यभार ग्रहण करने से पहले उनके ससुर जुगराज सांखला को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया. इस दौरान बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी वहां मौजूद थे.

बुधवार (23 सितंबर) को बालेसर नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में अध्यक्ष की कुर्सी पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष निरमा सांखला को बैठना था. लेकिन इससे पहले उनके ससुर जुगराज सांखला को उसी कुर्सी पर बैठा दिया गया.

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सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ जुगराज सांखला से कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हुए सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में विधायक कहते हैं, “आप बैठो पहले, अपनी इच्छा पूरी कर लो.” इसके बाद जुगराज सांखला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाते हैं. वहां मौजूद लोगों की ओर से उनकी तस्वीरें भी ली जाती हैं.

इस दौरान मौके पर नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी अविनाश शर्मा समेत कई अधिकारी और अन्य लोग भी मौजूद थे. वीडियो में अध्यक्ष की कुर्सी पर जुगराज सांखला के बैठने के दौरान मंत्रोच्चार भी होते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो सामने आने के बाद विधायक ने दी सफाई

घटना का वीडियो सामने आने के बाद जब बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि निरमा सांखला ने खुद इच्छा जताई थी कि उनके बैठने से पहले उनके ससुर को कुर्सी पर बैठाया जाए. विधायक के मुताबिक इसी वजह से जुगराज सांखला को कुछ देर के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया था.

वहीं, नगर पालिका के ईओ अविनाश शर्मा से जब इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने पहले कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है. बाद में उन्होंने कहा कि “एक-दो मिनट के लिए बैठाया होगा, इसमें क्या दिक्कत है.” हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह बैठाना उचित है, तो उन्होंने इसे गलत माना. इसके बाद आगे सवाल किए जाने पर उन्होंने फोन काट दिया.

महिला आरक्षण के बीच उठे कई सवाल

बालेसर की इस घटना ने महिला आरक्षण को लेकर चल रही पुरानी बहस को फिर सामने ला दिया है. स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने का मकसद उन्हें राजनीति और स्थानीय शासन में बराबर की भागीदारी देना है. लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके परिवार के पुरुष सदस्य राजनीतिक या प्रशासनिक मामलों में सक्रिय नजर आते हैं.

बालेसर के मामले में भी सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब निरमा सांखला निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर उनके ससुर को बैठाने की जरूरत क्यों पड़ी?

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इस पूरे घटनाक्रम में एक और सवाल नगर पालिका के अधिकारियों की भूमिका को लेकर है. वीडियो में अधिकारी मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी निर्वाचित अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठाया जाना उचित था और अगर नहीं था तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उसी समय आपत्ति क्यों नहीं जताई.

फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है और महिला आरक्षण के बावजूद स्थानीय राजनीति में महिलाओं की वास्तविक भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.