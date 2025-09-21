हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जोधपुर: बाइक से आए दो बदमाश, चोरी कर ले गए गोल्डन रिट्रीवर डॉग, मालिक ने दर्ज कराई FIR

जोधपुर: बाइक से आए दो बदमाश, चोरी कर ले गए गोल्डन रिट्रीवर डॉग, मालिक ने दर्ज कराई FIR

Golden Retriever Dog Theft: जोधपुर एयरपोर्ट इलाके में गोल्डन रिट्रीवर डॉग चोरी हो गया. दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और कुछ ही पलों में डॉग को पकड़कर बाइक पर बैठा लिया.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 21 Sep 2025 01:22 PM (IST)

जोधपुर में चोरी की घटनाओं ने आम लोगों की नींद उड़ा दी है. पुलिस के सख्त होने और गश्त के दावों के बावजूद चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब हालात यहां तक पहुँच गए हैं कि चोर बेजुबान पालतू जानवरों तक को निशाना बनाने लगे हैं. गुरुवार सुबह (18 सितंबर) एयरपोर्ट रोड स्थित पाबूपुरा इलाके से एक गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का डॉग चोरी हो गया.

मालिक के अनुसार, डॉग सुबह-सुबह घर के बाहर खेल रहा था. तभी दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और कुछ ही पलों में डॉग को पकड़कर बाइक पर बैठा लिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चोर मौके से फरार हो गए.

CCTV में कैद हुई वारदात

पूरी घटना एयरफोर्स ऑफिसर मैस तिराहे के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों युवक पहले आसपास का हाल देख रहे हैं और फिर डॉग को उठाकर बाइक पर बैठा लेते हैं.

हालांकि, कैमरों की क्वालिटी अच्छी नहीं है और कई कैमरे खराब पड़े होने की वजह से चोरों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है.

यह क्षेत्र वीआईपी मूवमेंट वाला माना जाता है, लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना साबित करती है कि पुलिस गश्त सिर्फ कागजों में ही दिख रही है.

मालिक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

डॉग मालिक ने एयरपोर्ट पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. थाना अधिकारी रामाकिशन तांडा का कहना है कि चोर जल्द ही गिरफ्त में होंगे.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस तरह की वारदात पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अब हालत यह है कि इंसानों की संपत्ति ही नहीं, बल्कि पालतू जानवर भी सुरक्षित नहीं हैं.

करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 21 Sep 2025 01:22 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS Dog Theft
