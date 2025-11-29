राजस्थान: पानी के नाम पर सवा करोड़ का घोटाला? पक्ष और विपक्ष आए आमने-सामने

रेगिस्तान की धरती कहे जाने वाले राजस्थान में 'जल जीवन मिशन' के तहत हुए घोटालों के सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य के कई हिस्सों के बाद अब सवाई माधोपुर जिले में भी सवा सौ करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है. पिछले दिनों विधानसभा में बीजेपी के स्थानीय विधायक जितेंद्र गोठवाल की ओर से मामले को उठाए जाने के बाद इसमें अब एक्शन शुरू हो गया है. जल जीवन मिशन विभाग के सात अधिकारियों को सस्पेंशन का नोटिस जारी किया गया है. जितेंद्र गोठवाल ने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम गहलोत भी इसमें शामिल थे.

मामले को विधानसभा में उठाने वाले बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल ने सियासी निशाना साधते हुए कहा, ''पूर्व मंत्री पिछले 7 महीने से जेल में है. मामले में जांच जारी है और आने वाले दिनों में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी चपेट में आ सकते हैं.''

सत्ता पक्ष के लोग कांग्रेस को बदनाम कर रहे- टीकाराम जूली

दूसरी तरफ बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है. विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, ''सत्ता पक्ष के लोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. अगर गड़बड़ी हुई है तो दो साल के राज में किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजा गया?''

जितेंद्र गोठवाल ने विधानसभा में उठाए थे सवाल

सवाई माधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक जितेंद्र गोठवाल ने पिछले दिनों विधानसभा में सवाल उठाया था कि उनके क्षेत्र में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए सवा सौ करोड़ रुपए का बजट जारी किया था. कई इलाकों में पाइप लाइन तक नहीं बिछी और कई जगहों पर कनेक्शन करने के बाद उन्हें जॉइंट नहीं किया गया. ज्यादातर जगहों पर अभी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है.

PHED ने शुरू की जांच

इस मामले को विधानसभा में उठाए जाने के बाद PHED यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सात अधिकारियों को दोषी माना गया. उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत पांच इंजीनियर्स के साथ ही दो अकाउंटेंट को सस्पेंशन का नोटिस दे दिया गया है. मामले में जांच अभी जारी है.

'जल्द ही पूर्व CM गहलोत भी जांच के दायरे में आ सकते हैं'

मामले को विधानसभा में उठाने वाले बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा, ''अशोक गहलोत राज में जल जीवन मिशन विभाग में मंत्री रहे महेश जोशी 7 महीने से जेल में है. इन घोटालों में मंत्री के साथ ही पूर्व सीएम भी शामिल थे. जल्द ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जांच के दायरे में आ सकते हैं.''

दूसरी तरफ विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, ''बीजेपी की मौजूदा सरकार के 2 साल के राज में कोई काम तो हुआ नहीं. सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है. हमारी सरकार में जो काम शुरू हुए थे, उन्हें बदले की भावना के तहत रोक दिया गया है और ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ा जा रहा है.'' उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो सत्ता पर काबिज लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते?