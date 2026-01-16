जालोर : टीचर भर्ती-2022 में फर्जीवाड़े का मामला, दो साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 के दौरान डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा दिलवाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई की है. एसओजी ने गुरुवार (15 जनवरी) को करीब दो वर्षों से फरार चितलवाना थाना क्षेत्र के रतनपुरा निवासी संपतलाल माली (28 वर्ष) पुत्र लक्ष्मणराम माली को गिरफ्तार किया है. आरोपी विज्ञान विषय में वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयनित हुआ था, लेकिन उसने कभी भी पद पर ज्वॉइन नहीं किया.

डमी अभ्यर्थी के जरिए दिलवाई परीक्षा

जानकारी के अनुसार आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में संपतलाल ने आवेदन किया था. 24 दिसंबर 2022 को सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान तथा विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित हुई थी. इस परीक्षा में आरोपी ने स्वयं उपस्थित न होकर डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा दिलवाई.

इसी दिन सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रश्नपत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी. 29 जनवरी 2023 को पुनः परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें भी आरोपी ने डमी अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाई. इसके बावजूद संपतलाल का विज्ञान विषय में वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयन हो गया.

मामला दर्ज होते ही हुआ फरार

27 दिसंबर 2023 को एसओजी द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद आरोपी ने नियुक्ति ग्रहण नहीं की और फरार हो गया. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जयपुर महानगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था. साथ ही एसओजी ने उस पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था.

तकनीकी सूचना के आधार पर गिरफ्तारी

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) प्रकाश कुमार शर्मा ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है. उससे गहन पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है.

14 अभ्यर्थी पाए गए थे संदिग्ध

आरपीएससी की ओर से 27 दिसंबर 2023 को एसओजी को भेजी गई रिपोर्ट में विज्ञान विषय में चयनित 14 अभ्यर्थियों को संदिग्ध बताया गया था. फोटो, हस्ताक्षर और उपस्थिति शीट के मिलान में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं. सभी को दो बार व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

इसके बाद परीक्षा अधिनियम और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया. इस प्रकरण में अब तक दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है. एसओजी का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

(रिपोर्ट-एच.एल.भाटी)