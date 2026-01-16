जालोर: बोलेरो चालक ने परिवार को रौंदा, मां-बेटी को 20 मीटर तक घसीटा, हालत गंभीर

राजस्थान के जालोर जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार (15 जनवरी ) शाम एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. एक बोलेरो चालक की मोबाइल पर बात करने की लापरवाही ने हँसते-खेलते परिवार को अस्पताल पहुँचा दिया. तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार दंपती और उनकी दो साल की मासूम बेटी को ऐसी टक्कर मारी कि तीनों करीब 20 मीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए.

घटना बिशनगढ़-मांडवला मार्ग की है. शाम करीब 4:30 बजे बाबूलाल चौधरी (27), अपनी पत्नी हवली देवी (23) और मासूम बेटी इशिका के साथ बाइक से जा रहे थे. तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर रगड़ खाते हुए एक वेल्डिंग की दुकान के बाहर खड़ी स्विफ्ट कार से जा भिड़े.

सीसीटीवी में कैद हुई लापरवाही की तस्वीरें

हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बोलेरो की रफ्तार और टक्कर की भयावहता साफ देखी जा सकती है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के वक्त बोलेरो चालक फोन पर बात करने में मशगूल था, जिसके कारण उसने सामने चल रही बाइक को नहीं देखा.

हालत गंभीर: माँ को पालनपुर किया गया रेफर

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को जालोर जिला अस्पताल पहुँचाया. प्राथमिक उपचार के बाद हवली देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पालनपुर (गुजरात) रेफर कर दिया है. बच्ची इशिका का इलाज जालोर में चल रहा है, जबकि बाबूलाल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.

पुलिस की कार्रवाई

बिशनगढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बोलेरो को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी और गवाहों के आधार पर लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.