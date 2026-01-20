जालोर: सरकारी अस्पताल में नशे में धुत डॉक्टर का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजस्थान के जालोर जिले के रानीवाड़ा कस्बे से एक सरकारी डॉक्टर की शर्मनाक करतूत सामने आई है. राजकीय अस्पताल में तैनात डॉक्टर दीपाराम चौधरी पर शराब के नशे में धुत्त होकर पड़ोसियों से झगड़ा करने और मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ सरेराह अभद्रता करने का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार (19 जनवरी) देर रात डॉक्टर दीपाराम चौधरी का अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. शोर-शराबा सुनकर जब स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुँचे, तो डॉक्टर ने शांत होने के बजाय हंगामा और तेज कर दिया. आरोप है कि डॉक्टर ने वहां मौजूद छात्रों और आम लोगों के साथ भी गाली-गलौच की.

पुलिस पर जमाया रसूख का रौब

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में डॉक्टर नशे की हालत में पुलिसकर्मियों को धमकाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में डॉक्टर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि उनके कई IAS और IPS अधिकारी दोस्त हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. पुलिसकर्मियों द्वारा समझाने की कोशिश के बावजूद डॉक्टर लगातार आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते रहे और वर्दी का अनादर किया.

शांतिभंग में गिरफ्तारी और विभागीय जांच की मांग

स्थिति को अनियंत्रित देख रानीवाड़ा पुलिस ने डॉक्टर दीपाराम चौधरी और उनके साथियों को शांतिभंग की आशंका में हिरासत में ले लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी डॉक्टर अत्यधिक नशे की हालत में थे और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर रहे थे.

अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की चुप्पी

एक जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के आचरण ने स्वास्थ्य विभाग की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे गैर-जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई सरकारी कर्मचारी कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस न करे. पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर मामले की विस्तृत जांच कर रही है.