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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजालोरः आलासन में सरपंच चुनाव नतीजे पर घमासान, एक वोट से जीतीं रकमा देवी

जालोरः आलासन में सरपंच चुनाव नतीजे पर घमासान, एक वोट से जीतीं रकमा देवी

जालोर जिले की उम्मेदाबाद पंचायत समिति की आलासन ग्राम पंचायत में सरपंच पद की मतगणना को लेकर विवाद हो गया. प्रकाश कंवर और रकमा देवी के बीच कांटे का मुकाबला रहा. रकमा देवी 1294 वोट पाकर विजय रहीं.

Written By : एचएल भाटी, जालोर |  Updated at : 31 Oct 2026 06:42 PM (IST)
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जालोर जिले की उम्मेदाबाद पंचायत समिति की आलासन ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव परिणाम को लेकर मतगणना स्थल पर विवाद की स्थिति बन गई. यहां सरपंच पद के लिए प्रकाश कंवर पत्नी करण सिंह राजपूत और रकमा देवी पत्नी जोगसिंह के बीच मुकाबला था. दोनों प्रत्याशियों के बीच बेहद नजदीकी मुकाबला होने के कारण मतगणना के दौरान और परिणाम घोषित होने के बाद भी तनाव की स्थिति बनी रही.

जानकारी के अनुसार, मतगणना की पहली गिनती में प्रकाश कंवर को आगे बताया गया था. इसके बाद रकमा देवी की ओर से दोबारा मतगणना करवाने की मांग की गई. इस पर तीन बार री-काउंटिंग करवाई गई. तीन बार मतगणना के बाद घोषित परिणाम में रकमा देवी को 1294 वोट मिले, जबकि प्रकाश कंवर को 1293 वोट प्राप्त हुए. इस प्रकार रकमा देवी को एक वोट से विजयी घोषित किया गया.

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चौथी बार काउंटिंग की मांग को लेकर हंगामा

परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाश कंवर के पक्ष की ओर से एक बार फिर मतगणना करवाने की मांग उठाई गई. प्रकाश कंवर के पति करण सिंह के अनुसार, उनके एजेंट ने चौथी बार मतगणना करवाने की मांग रखी थी. इसी दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आमने-सामने हो गए और मतगणना स्थल पर हंगामे की स्थिति बन गई. विवाद बढ़ता देख मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के समर्थकों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया.

उपविजेता के पति ने प्रशासन पर लगाया पक्षपात का आरोप

प्रकाश कंवर के पति करण सिंह ने प्रशासन पर पक्षपात करने और एक पक्ष को जिताने का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पहली मतगणना में प्रकाश कंवर को आगे बताया गया था, लेकिन इसके बाद लगातार तीन बार री-काउंटिंग करवाई गई. उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष तरीके से दोबारा मतगणना करवाने की मांग की है. हालांकि, प्रशासन की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है.

दोबारा मतगणना की मांग को लेकर धरना

करण सिंह ने दोबारा मतगणना की मांग को लेकर जालोर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने का निर्णय लिया. इसके लिए वे समर्थकों के साथ पैदल ही जालोर रवाना हो गए. दूसरी ओर रकमा देवी के पक्ष में परिणाम घोषित होने के बाद उनके समर्थकों में भी हलचल बनी रही.

आलासन गांव में नजदीकी मुकाबले और परिणाम को लेकर विवाद के चलते मतगणना स्थल के बाहर दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई. समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी. मौके पर सीओ गौतम जैन, बिशनगढ़ थानाधिकारी पुन्नालाल, थानाधिकारी मनोज कुमार सहित पुलिस का भारी बल तैनात रहा. पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों के समर्थकों को अलग कर कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया. 

आलासन ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए मुकाबला बेहद नजदीकी रहा. अंतिम घोषित परिणाम में रकमा देवी को 1294 और प्रकाश कंवर को 1293 वोट मिले. केवल एक वोट के अंतर से परिणाम आने के बाद दोबारा मतगणना की मांग को लेकर विवाद सामने आया. फिलहाल रकमा देवी को एक वोट से विजयी घोषित किया गया है, जबकि प्रकाश कंवर के पक्ष की ओर से निष्पक्ष दोबारा मतगणना की मांग उठाई जा रही है.

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About the author एचएल भाटी, जालोर

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
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