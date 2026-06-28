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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJalore News: जालौर में पत्नी बनी कातिल! प्रेमी की मदद से पति को उतारा मौत के घाट, 3 गिरफ्तार

Jalore News: जालौर में पत्नी बनी कातिल! प्रेमी की मदद से पति को उतारा मौत के घाट, 3 गिरफ्तार

Jalore News In Hindi: राजस्थान में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी द्वारा प्रेमी संग मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस द्वारा मामले का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Jun 2026 09:44 PM (IST)
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राजस्थान में पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक पत्नी द्वारा अपने उसी पति की हत्या की खौफनाक साजिश रची गई, जिसके साथ उसने सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था. पुलिस द्वारा इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और हत्या में शामिल एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह घटना नागौर जिले के सरहद मंडला इलाके की बताई जा रही है.

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला ममता का काफी समय से एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. उसका पति राजेंद्र इन दोनों के अवैध रिश्तों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन गया था. ऐसे में पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश तैयार की गई. इस पूरी आपराधिक योजना में उनके द्वारा एक रिश्तेदार को भी शामिल किया गया.

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शराब पिलाने के बाद लाठियों से किया गया वार

आरोप है कि हत्या की इस सोची-समझी साजिश के तहत, वारदात वाले दिन पहले पति राजेंद्र को शराब पिलाकर पूरी तरह नशे की हालत में कर दिया गया. जब वह बेबस हो गया, तो लाठी से उसके सिर पर कई जोरदार वार किए गए. सिर पर गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपियों द्वारा इसे एक सामान्य घटना (हादसा) दिखाने का प्रयास भी किया गया, ताकि किसी को उन पर शक न हो सके.

सख्ती से पूछताछ में कबूला गया जुर्म

हालांकि, पुलिस द्वारा शुरुआत से ही इस मामले को संदिग्ध माना जा रहा था. जांच के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए गए, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला गया. जांच आगे बढ़ने पर शक की सुई मृतक की पत्नी पर जाकर टिक गई. जब पुलिस द्वारा पत्नी से सख्ती से पूछताछ की गई, तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया और उसके द्वारा अपना जुर्म कबूल कर लिया गया.

फिलहाल, पुलिस द्वारा पत्नी, उसके प्रेमी और वारदात में मदद करने वाले रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीनों से आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Jun 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
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