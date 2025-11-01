जालोर: नाबालिग से रेप के आरोपी 20 साल की सजा, महाराष्ट्र ले जाकर 4 दिन तक की थी दरिंदगी

राजस्थान के जालोर की नाबालिग लड़की को भगाकर महाराष्ट्र ले जाने और चार दिन तक बंद कमरे में रेप करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है, विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को फैसला सुनाते हुए आरोपी मुकेश कुमार पुत्र दाडमाराम निवासी बागोड़ा को दोषी करार दिया, वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने न्यायालय में पैरवी की.

मामला 30 जनवरी 2025 का है जब पीड़िता के पिता ने झाब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 28 जनवरी की दोपहर करीब तीन बजे उसकी नाबालिग बेटी खेत में गई थी लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी. परिवार ने ननिहाल और आसपास तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. खेत के पास कपड़े मिलने पर शक हुआ कि किसी ने उसे बहला-फुसलाकर भगा लिया है. जांच में सामने आया कि बागोड़ा थाना क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय मुकेश कुमार पुत्र दाडमाराम नाबालिग को महाराष्ट्र लेकर गया.

मेडिकल रिपोर्ट में रेप की हुई पुष्टि

पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर 5 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के आहिल्यानगर जिले के लोणी शहर स्थित शांति नगर कॉलोनी के एक बंद कमरे से आरोपी और पीड़िता को बरामद किया. पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई. आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया जिसके बाद उसे जेल भेजा गया.

पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर जताया संतोष

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिन्हें न्यायालय ने प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड से दंडित किया है. इस फैसले से पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है, वहीं अभियोजन पक्ष ने इसे नाबालिगों के प्रति अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश बताया है.