हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजालोर: नाबालिग से रेप के आरोपी 20 साल की सजा, महाराष्ट्र ले जाकर 4 दिन तक की थी दरिंदगी

जालोर: नाबालिग से रेप के आरोपी 20 साल की सजा, महाराष्ट्र ले जाकर 4 दिन तक की थी दरिंदगी

Jalore News: जालोर की नाबालिग लड़की से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आरोपी मुकेश कुमार को 20 साल के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा दी गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जालोर की नाबालिग लड़की को भगाकर महाराष्ट्र ले जाने और चार दिन तक बंद कमरे में रेप करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है, विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को फैसला सुनाते हुए आरोपी मुकेश कुमार पुत्र दाडमाराम निवासी बागोड़ा को दोषी करार दिया, वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने न्यायालय में पैरवी की.

मामला 30 जनवरी 2025 का है जब पीड़िता के पिता ने झाब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 28 जनवरी की दोपहर करीब तीन बजे उसकी नाबालिग बेटी खेत में गई थी लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी. परिवार ने ननिहाल और आसपास तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. खेत के पास कपड़े मिलने पर शक हुआ कि किसी ने उसे बहला-फुसलाकर भगा लिया है. जांच में सामने आया कि बागोड़ा थाना क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय मुकेश कुमार पुत्र दाडमाराम नाबालिग को महाराष्ट्र लेकर गया.

मेडिकल रिपोर्ट में रेप की हुई पुष्टि

पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर 5 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के आहिल्यानगर जिले के लोणी शहर स्थित शांति नगर कॉलोनी के एक बंद कमरे से आरोपी और पीड़िता को बरामद किया. पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई. आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया जिसके बाद उसे जेल भेजा गया.

पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर जताया संतोष

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिन्हें न्यायालय ने प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड से दंडित किया है. इस फैसले से पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है, वहीं अभियोजन पक्ष ने इसे नाबालिगों के प्रति अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश बताया है.

Input By : एच.एल.भाटी
और पढ़ें
Published at : 01 Nov 2025 06:06 PM (IST)
Tags :
POCSO Jalore News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
विश्व
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
हेल्थ
Delhi Pollution: दिल्ली में पॉल्यूशन बना साइलेंट किलर, एक साल में 17 हजार मौतें, हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है स्मॉग
दिल्ली में पॉल्यूशन बना साइलेंट किलर, एक साल में 17 हजार मौतें, हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है स्मॉग
ट्रेंडिंग
दोनों पैरों से लाचार फिर भी मेहनत करके कमा रहा ये शख्स! डिलीवरी बॉय का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
दोनों पैरों से लाचार फिर भी मेहनत करके कमा रहा ये शख्स! डिलीवरी बॉय का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget