जालोर: गाड़ी रुकवाकर दामाद ने काटी सास की नाक, लेकर भागा, पत्नी की दूसरी शादी से था नाराज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJalore News: गाड़ी रुकवाकर दामाद ने काटी सास की नाक, लेकर भागा, पत्नी की दूसरी शादी से था नाराज

Jalore News: गाड़ी रुकवाकर दामाद ने काटी सास की नाक, लेकर भागा, पत्नी की दूसरी शादी से था नाराज

Jalore News In Hindi: जालोर जिले में सरवाना थाना पुलिस ने दामाद सहित चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

By : एचएल भाटी, जालोर | Updated at : 08 Mar 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जालोर जिले के सरवाना थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां दामाद ने अपनी सास की नाक काट दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए गुजरात के मेहसाणा में भर्ती करवाया गया है. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

जानकारी के अनुसार केआर बंधाकुआ निवासी बाबूलाल ने सरवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बेटी सरिता की शादी करीब चार वर्ष पूर्व आरवा निवासी सोहनलाल विश्नोई के साथ हुई थी. वर्तमान में सरिता जोधपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है और पिछले तीन दिनों से उसका फोन बंद आ रहा था. इसी संबंध में शिकायत दर्ज करवाने के लिए बाबूलाल अपनी पत्नी केली देवी के साथ सरवाना थाने जा रहे थे.

दामाद ने जबरन गाड़ी से उतारकर सास के साथ की मारपीट

रिपोर्ट के अनुसार जब वे सरवाना क्षेत्र में बालेरा माइनर के पास पहुंचे, तभी एक कार ने उनकी गाड़ी को रुकवा लिया. कार में सवार दामाद सोहनलाल सहित अन्य लोगों ने जबरन केली देवी को गाड़ी से नीचे उतारकर मारपीट की. इसी दौरान सोहनलाल ने कैंची से अपनी सास केली देवी की नाक काट दी और नाक में पहना सोने का आभूषण लेकर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए गुजरात के मेहसाणा में भर्ती करवाया गया है. 

दामाद सहित 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सरिता काफी समय से ससुराल नहीं आ रही थी. वहीं हाल ही में उसकी दूसरी जगह शादी करने की सूचना ससुराल पक्ष को मिली थी. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और दामाद ने इस वारदात को अंजाम दे दिया. सरवाना थाना पुलिस ने दामाद सहित चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

और पढ़ें

About the author एचएल भाटी, जालोर

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 08 Mar 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Jalore RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Jalore News: गाड़ी रुकवाकर दामाद ने काटी सास की नाक, लेकर भागा, पत्नी की दूसरी शादी से था नाराज
जालोर: गाड़ी रुकवाकर दामाद ने काटी सास की नाक, लेकर भागा, पत्नी की दूसरी शादी से था नाराज
राजस्थान
Rajasthan News: जोधपुर में महिला ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा, महिला दिवस पर हुआ जोरदार ड्रामा
जोधपुर में महिला ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा, महिला दिवस पर हुआ जोरदार ड्रामा
राजस्थान
T20 World Cup Final: T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में भारत की जीत के संकेत, फलोदी सट्टा बाजार ने खोले भाव
T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में भारत की जीत के संकेत, फलोदी सट्टा बाजार ने खोले भाव
राजस्थान
Jaipur News: खामेनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन क्यों? विश्व हिंदू परिषद ने की सख्त कार्रवाई की मांग
खामेनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन क्यों? विश्व हिंदू परिषद ने की सख्त कार्रवाई की मांग
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
बॉलीवुड
Womens Day 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
महिला दिवस 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
विश्व
Exclusive: 'अगर चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' अमेरिका-इजरायल के साथ जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
Exclusive: 'चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' इजरायल जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
यूटिलिटी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget