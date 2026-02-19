राजस्थान: जालोर में शख्स ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों की कर दी हत्या, धारदार हथियार से काटा गला

राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र के दासपा गांव में मंगलवार (17 फरवरी) देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. गांव के रहने वाले मंगलाराम पुरोहित ने कथित रूप से अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी. घटना के वक्त पूरा परिवार घर में ही मौजूद था. सुबह जैसे ही गांव में इस वारदात की खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

घरेलू विवाद बताया जा रहा कारण

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस खौफनाक कदम के पीछे घरेलू क्लेश या पारिवारिक विवाद को वजह माना जा रहा है. हालांकि अभी तक असली कारण साफ नहीं हो पाया है.

पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है. पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई.

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही भीनमाल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए.

आरोपी मंगलाराम पुरोहित को पुलिस ने मौके से ही हिरासत में ले लिया. उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा.

गांव में पसरा मातम और दहशत

एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या के बाद दासपा गांव में मातम पसरा हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके गांव में इस तरह की घटना हो सकती है.

मासूम बच्चों की मौत ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.