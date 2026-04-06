जालोर जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी राकेश जीनगर को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले चार वर्षों से युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ रहा था. आरोपी खुद को जयपुर नगर निगम और डीएलबी से जुड़ा अधिकारी बताकर लोगों का विश्वास जीतता था.

आरोपी राकेश जीनगर मूल रूप से पाली जिले के तखतगढ़ का निवासी है और वर्तमान में जालोर के रतनपुरा रोड स्थित शकर वाटिका क्षेत्र में रह रहा था. वह खुद को शहरी आजीविका केंद्र में योजना प्रभारी बताकर युवाओं को नौकरी का भरोसा दिलाता था. इसके बाद उनसे 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की राशि वसूलता था.

आरोपी फर्जी ईमेल आईडी के जरिए भेजता था जॉइनिंग लेटर

जानकारी के अनुसार, ठग राकेश नगर परिषद के जिस भवन बैठकर फर्जी नौकरी के रैकेट को चलाता था, नगर परिषद ने इस बार उसे सीज कर दिया है. हालांकि नगर परिषद ने राकेश के इस फर्जी कारनामे को रोकने के लिए 2 बार ताला लगाया था, लेकिन दोनों ही बार वह ताला तोड़कर काबिज हो गया था. इस बार भी ताला ही लगाया था. इस बार सीज किया गया है.

रकम लेने के बाद आरोपी जयपुर नगर निगम के नाम से फर्जी ईमेल आईडी के जरिए जॉइनिंग लेटर भेजता था. इतना ही नहीं, पीड़ितों को भरोसे में लेने के लिए उन्हें जालोर के लालपोल स्थित शहरी आजीविका केंद्र में बैठाकर नौकरी का दिखावा करता था. कई युवाओं को करीब डेढ़ साल तक बिना वेतन और बिना किसी वास्तविक काम के बैठाए रखा गया. जब ठग राकेश की फर्जी बड़े का मामला सामने आया तो आरोपी ने कार्रवाई से बचने के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया था, इसके बाद नगर परिषद की ओर से कार्रवाई कर शहरी आजीविका केंद्र सीज कर दिया गया.

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पीड़ित की रिपोर्ट के बाद हुआ खुलासा

बता दें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब लंबे समय तक नौकरी और वेतन नहीं मिलने पर पीड़ितों ने दबाव बनाया. 27 मार्च को हरियाली निवासी मुकेश, रणछोड़ और रितिक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. आरोप है कि रितिक से 10 लाख रुपए तथा मुकेश और रणछोड़ से 3-3 लाख रुपए की ठगी की गई.

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी अब तक करीब 200 लोगों को निशाना बनाकर 12 से 15 करोड़ रुपए तक की ठगी कर चुका है. पहले 11 पीड़ितों से 56 लाख रुपए वसूलने की जानकारी मिली थी. वहीं अब 30 पीड़ित सामने आ चुके हैं. पुलिस अन्य शिकायतों को भी इसी मामले में जोड़कर जांच कर रही है.

आरोपी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र फर्जी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी द्वारा जारी किए गए सभी नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी हैं और किसी भी नगर निकाय के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका कोई उल्लेख नहीं है. कोतवाली पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है. मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है.

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