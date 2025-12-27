राजस्थान: जालोर में प्लॉट विवाद बना जानलेवा, गाड़ी चढ़ाकर 60 वर्षीय महिला की कर दी हत्या

राजस्थान के जालोर जिले के चितलवाना थाना क्षेत्र के सेसावा गांव में गुरुवार देर रात प्लॉट कब्जाने का विवाद हिंसा में बदल गया. बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया और गाड़ी चढ़ाकर 60 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी. इस हमले में उनकी बेटी और भतीजे सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया.

बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल के सामने पंचायत की आबादी भूमि पर स्थित एक भूखंड को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था. इस जमीन पर वाली देवी पत्नी खर्खीयाराम विश्नोई और उनका परिवार झोंपड़ा व केबिन बनाकर रह रहा था.

जमीन की कीमत बढ़ने के बाद परिवार ने हाल ही में प्लॉट के चारों ओर तारबंदी करवाई और वहीं रुकने लगा. इसी बात को लेकर गांव के ही चूनाराम जाट और उसके परिवार से तनातनी चल रही थी.

5 गाड़ियों में आए बदमाश

गुरुवार (25 दिसंबर) रात करीब 11 बजे चूनाराम जाट अपने तीन सगे भाइयों और अन्य लोगों के साथ करीब 5 गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचा. आरोप है कि बदमाशों ने पहले तारबंदी और झोंपड़े को तोड़ना शुरू किया.

परिवार के लोग जब बीच-बचाव करने आए तो बदमाशों ने गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास किया. इसी दौरान 60 वर्षीय वाली देवी के पेट के ऊपर से गाड़ी निकाल दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.

बीच-बचाव में आए परिजनों को भी कुचला

हमले के दौरान बीच-बचाव करने आई वाली देवी की पुत्री भंवरी देवी और भतीज सदराम को भी गाड़ी से टक्कर मार दी गई. दोनों के सिर और रीढ़ में गंभीर चोटें आईं. वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे गांव में दहशत फैल गई.

घायल वाली देवी को तुरंत धोरीमन्ना अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें सांचौर रेफर किया गया. सांचौर के राजकीय अस्पताल में शुक्रवार सुबह करीब चार बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अन्य घायलों का इलाज जारी है.

घटना के बाद मृतका का पुत्र हरीश जब मौके की ओर जा रहा था, तब आरोपियों ने सेसावा रोड बस स्टैंड के पास उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसे भी मारने की कोशिश की. हालांकि इस हमले में उसे मामूली चोटें आईं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से खून के धब्बों के सैंपल लिए. मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. शुक्रवार सुबह आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए.

एडिशनल एसपी आवड़दान रतनू ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी और बताया कि हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. मृतका के पुत्र हरीश की रिपोर्ट पर चूनाराम, नैनाराम, देवाराम जाट सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

गांव में तनाव, दहशत का माहौल

बताया गया है कि मृतका का पति पिछले 4 सालों से लकवाग्रस्त है. इस जघन्य वारदात के बाद सेसावा गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा.