राजस्थान: जालोर में दिनदहाड़े ज्वैलरी की दुकान में लूट, पुलिस खंगाल रही CCTV

राजस्थान में जालोर जिले के भीनमाल शहर में एक नकाबपोश बदमाश ने करड़ा चौराहे के पास स्थित एक ज्वैलर्स की दुकान में दिनदहाड़े पिस्टल की नोक पर लूट का प्रयास किया. इस बीच दुकानदार की सूझबूझ से बड़ी वारदात टल गई. बदमाश मोबाइल छीनने का प्रयास कर मौके से फरार हो गया. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

मंगलवार (16 दिसंबर) को एक नकाबपोश बदमाश अचानक ज्वेलर्स की दुकान में घुसा और पिस्टल निकालकर दुकानदार को डराते हुए लूट का प्रयास करने लगा. बताया जा रहा है कि बदमाश ने पहले दुकान में ग्राहकों की स्थिति देखी और फिर मौका पाकर सीधे काउंटर के पास पहुंच गया.

पूरे मामले पर एक नजर

घटना के समय बदमाश दुकानदार को अकेला देखकर दुकान में पहुंचा. इस दौरान उसने दुकानदार पर पिस्टल तानते हुए मोबाइल छीनने की कोशिश की. अचानक हुए घटनाक्रम से दुकानदार घबरा गया, लेकिन शोर मचाने और साहस दिखाने पर बदमाश बिना लूट किए ही मौके से भाग निकला.

इस बीच दुकानदार के बताने पर आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई. उसने पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी

पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें नकाबपोश बदमाश की पूरी गतिविधि कैद पाई गई. फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाश की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर तलाश की जा रही है.

मामले पर पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर संदिग्ध की पहचान का प्रयास किया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच एवं कार्रवाई शुरू कर दी गई है. दुकानदार की ओर से रिपोर्ट देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट के प्रयास की घटना के बाद व्यापारियों में भय का माहौल है. मामले पर स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने तथा बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.