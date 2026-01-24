जैसलमेर घूमने जा रहे हैं तो ध्यान दें! 22 साल बाद फिर वसूला जाएगा ये टैक्स, पढ़ें पूरी डिटेल

दुनिया भर में पर्यटन के नजरिए से एक अलग पहचान रखने वाले राजस्थान के जैसलमेर आने वाले यात्रियों को टैक्स देना होगा. ये टैक्स जैसलमेर भ्रमण पर आने वाले यात्रियों को देना पड़ेगा. इस टैक्स कलेक्शन की ज़िम्मेदारी जैसलमेर नगर परिषद की रहेगी. इसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने मंज़ूरी भी दे दी हैं. बताया गया है कि वर्ष 2004 तक जैसलमेर में कर वसूली होती थी लेकिन इसके बाद इसे बंद कर दिया गया था लेकिन अब एक बार फिर 22 सालों के बाद ये टैक्स वसूली शुरू होने जा रही है.

जैसलमेर में एंट्री करने पर देना होगा यात्री टैक्स

22 साल बाद जैसलमेर नगर परिषद एक बार फिर यात्री कर लागू करने की तैयारी में है. स्वायत्त शासन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है. जानकारी के अनुसार शहर में एंट्री करने वाली गाड़ियों से यात्री कर वसूला जाएगा. इसके लिए जोधपुर रोड और बाड़मेर रोड पर दो नाके स्थापित किए जाएंगे.

नगर परिषद की आय बढ़ाने के मकसद से फैसला

जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की ओर से आने वाले वाहनों को इन नाकों से होकर गुजरना होगा. ऐसे में जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को शहर में प्रवेश से पहले इस अतिरिक्त शुल्क के लिए तैयार रहना होगा. यह फैसला नगर परिषद की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है. यात्री कर से प्राप्त होने वाले राजस्व को शहर के सौंदर्यीकरण और रख रखाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र में शहर को विकसित किया जा सके.

किस तरह की गाड़ियों से वसूला जाएगा कितना टैक्स?

स्वायत शासन विभाग द्वारा वाहनों से वसूल की जाने वाली दरें निर्धारित की गई है. 35 सीटर बस से 200 रुपए, 25 सीटर बस से 150 रुपए, फाइव सीटर से बड़ी कार से 100 रुपए और लॉकल टैक्सी पासिंग कार, जीप व अन्य समस्त प्रकार की कारों से 50 रुपए की राशि कर के रूप में वसूली जाएगी. समस्त प्रकार के राजकीय वाहनों, एम्बूलेंस एवं स्थानीय निजी वाहनों को इस पर छूट प्रदान की गई है.