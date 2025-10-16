जैसलमेर हादसे के बाद गांव में नहीं जला चूल्हा, तीन बच्चों की मौत, साली और पत्नी की हालत गंभीर
Jaisalmer News: पीर मोहम्मद उसकी पत्नी इमामत और साली भांगा तीनों ही उपचाररत मरीजों की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है.
जैसलमेर में हुआ बस हादसा अनेक परिवारों को कभी ना भूलने वाला गम दे गया है. एक ऐसी घटना जिसके बारे में सुनकर हर कोई स्तब्ध है. बीते दिन मंगलवार कों जैसलमेर से जोधपुर की ओर जा रही चलती बस आग का गोले में तब्दील हों गई और 19 यात्री जिंदा जल गए. और 16 गंभीर झुलसे यात्रियों कों जोधपुर रेफर किया गया. और 2 उपचार के दौरान मौत हों गई. ये सभी लोग घर से क्या सोचकर निकले और इनके साथ क्या हश्र हुआ.
वैसे तो सभी 21 लोगों का असमय जाना किसी वज्रपात से कम नहीं था, लेकिन जैसलमेर के बम्बरों की ढाणी के एक परिवार के साथ जो हुआ उसे सुनकर हर किसी की आंख भर आई. बम्बरों की ढाणी निवासी पीर मोहम्मद अपने बेटे के स्वास्थ्य की जांच करवाने जैसलमेर गया. लौटते समय हादसे में उसने अपने तीन बच्चों को खो दिया. हादसे में पीर मोहम्मद, उसकी पत्नी इमामत और साली भांगा और बेटा झुलस गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया. बुधवार को 8 साल का युनुस इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार गया.
वहीं 10 साल की बेटी हसीना और पांच साल के बेटे इरफान की मृत्यु मंगलवार को ही हो गई थी. पीर मोहम्मद उसकी पत्नी इमामत और साली भांगा तीनों ही उपचाररत मरीजों की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है. मृतक बच्चों के दादा सोहराब खान का रो रोकर बुरा हाल है. पूरी ढाणी में शोक की लहर है. दो दिनों से किसी ने चूल्हा नहीं जलाया है. परिवार के साथ हुई इतनी बड़ी दुर्घटना ने हर किसी को तोड़ दिया है. हर कोई स्तब्ध है कि पलक झपकते ही एक भरा पूरा परिवार उजड़ गया.
