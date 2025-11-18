जैसलमेर में भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक, BSF ने हिरासत में लेकर शुरू की जांच

राजस्थान के जैसलमेर में उस समय हड़कम्प मच गया, जब भारत-पाक सीमा पर एक संदिग्ध युवक को BSF ने पकड़ लिया. पकड़ में आया युवक उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर का रहने वाला है. पुलिस और एजेंसियां उससे पूछताछ कर रहीं हैं. इस समय अन्तराष्ट्रीय सीमा पर है अलर्ट हैं औ जब BSF जवान गश्त पर थे तो संदिग्ध युवक मूवमेंट करता नजर आया.

पुलिस को सौंपने के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गयी है, कि आखिर संदिग्ध युवक अन्तराष्ट्रीय सीमा तक कैसे पहुंच गया. इस इलाके में आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह मनाही है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक सोमवार को 192 RD इलाके में संदिग्ध मूवमेंट के दौरान BSF की 38वी बटालियन के जवानों ने युवक को पकड़ा. युवक की पहचान 21 वर्षीय पंकज पुत्र सोमपाल कश्यप के रूप में हुई. संदिग्ध युवक रिहाड़ी गांव, पुलिस थाना जयंतीपुर, जिला शाहजहापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है.सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि के चलते जवानों ने युवक को हिरासत में लिया.पूछताछ के बाद बीएसएफ ने युवक को पुलिस के सुपुर्द किया. जिसके बाद स्थानीय पुलिस युवक के बारे में जानकारी जुटा रही है.

भारत-पाक बॉर्डर पर अलर्ट

यहां बता दें कि इन दिनों भारत- पाक बॉर्डर पर हाई अलर्ट मोड जारी है.हर बाहरी व्यक्ति की कड़ाई से जांच और पूछताछ की जा रही है. युवक सीमा क्षेत्र में कैसे पहुंचा इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गयीं हैं. बॉर्डर के संवेदनशील इलाके में युवक की मौजूदगी के बाद सतर्कता बढ़ा दी गयी है. युवक के मोबाइल, गतिविधि और मूवमेंट की भी जांच की जा रही है. उधर पुलिस और खुफिया एजेंसियां युवक के बैकग्राउंड की पड़ताल में जुटी हैं.

दिल्ली विस्फोट के बाद इस समय अन्तराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा और बढ़ा दी गयी थी, लेकिन संदिग्ध युवक की एंट्री ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं. जैसलमेर का ये इलाका पकिस्तान की सीमा के चलते बेहद संवेदनशील है, इसलिए लापरवाही को लेकर भी जांच शुरू कर दी गयी है.