Jaipur News: उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में यूथ कांग्रेस का हंगामा, धरने पर बैठे कार्यकर्ता
Jaipur News in Hindi: AI समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जयपुर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने BJP कार्यालय की ओर मार्च किया.
दिल्ली में पिछले हफ्ते हुई एआई समिट में हंगामा करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. गिरफ्तारी के विरोध में आज जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और पुलिस से झड़प के बाद धरने पर बैठ गए. उदयभान को
राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया की अगुवाई में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे. पुलिस ने कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक हुई.
सड़क पर ही बैठ गए धरने पर
पुलिस द्वारा रोके जाने पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की.
पूनिया की चेतावनी - PM के घर घेरेंगे
इस मौके पर विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि पुलिस ने आज भले ही उन्हें यहां रोक दिया हो, लेकिन अगर गिरफ्तार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बिना शर्त रिहाई नहीं हुई तो वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के घर को घेरने का काम करेंगे.
इससे पहले बीजेपी के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी अलग-अलग दिन इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर चुके हैं. यह मामला अब राजनीतिक रूप से और गरमाता नजर आ रहा है.
"बब्बर शेर" है यूथ कांग्रेस के नेता- राहुल गांधी
तो वही राहुल गांधी ने कल भोपाल में हुई एक रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में यूथ कांग्रेस के नेताओं को "बब्बर शेर" कहते हुए उदयभान का समर्थन किया. वहीं, दिल्ली पुलिस ने एआई समिट में हुए प्रदर्शन के बाद तिलक नगर पुलिस ने उदयभान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की माँग की थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने उदयभान को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
