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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की अंगूठियां लेकर भागी युवती, CCTV में घटना कैद

जयपुर: ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की अंगूठियां लेकर भागी युवती, CCTV में घटना कैद

जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में भवानी ज्वैलर्स में एक युवती 25 अंगूठियों से भरा बॉक्स, जिसकी किमत करीब 20 लाख रुपये उसे लेकर भाग निकली. इसके बाद दुकानदारों ने 500 मीटर दौड़ने के बाद रंगे हाथों पकड़ा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 25 अंगूठियों से भरा बॉक्स, जिसकी किमत करीब 20 लाख रुपये की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई यह पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई. सीसीटीवी में कैद तस्वीरें हैरान कर देने वाली है.

दो अंगूठियां पसंद कर ऑनलाइन पेमेंट का नाटक कर भागी युवती

यह घटना झोटवाड़ा इलाके के निवारू रोड स्थित लक्ष्मी नगर में भवानी ज्वैलर्स की है. दुकान के मालिक त्रिलोक चंद प्रजापत ने बताया कि गुरुवार सुबह 11:45 बजे एक युवती ग्राहक बनकर दुकान में आई और सोने की अंगूठियां दिखाने को कहा. दुकानदार ने 25 अंगूठियों से भरा बॉक्स, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये थी, उसके सामने रख दिया. 

युवती ने दो अंगूठियां पसंद करने का नाटक किया और पिता से ऑनलाइन पेमेंट करवाने की बात कहकर समय बिताने लगी. जैसे ही दुकानदार दूसरे ग्राहक में व्यस्त हुआ, युवती पूरा बॉक्स लेकर दुकान से भाग निकली. उसने अचानक बाहर सड़क की तरफ दौड़ लगा दी.

यह भी पढ़ें: सागवाड़ा में चेयरमैन पद पर छिड़ी बहस, कांग्रेस ने खोला पत्ता तो BJP का पलटवार

दुकानदारों ने करीब 500 मीटर दौड़ने के बाद युवती को रंगे हाथों पकड़ा

दुकानदार और कर्मचारी ने उसका पीछा किया और करीब 500 मीटर दौड़ने के बाद उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया. इसके बाद बॉक्स सुरक्षित वापस ले लिया गया और युवती को स्थानीय लोगों की मदद से झोटवाड़ा थाना पुलिस को सौंप दिया गया. सड़क पर चोरनी और पीछे कारोबारी के दौड़ने की घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई है.  पकड़े जाने पर युवती बोली कि 'मुझे जेल जाना है.' तलाशी में उसके पर्स से मिर्च पाउडर और केमिकल स्प्रे भी बरामद हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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